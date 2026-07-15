    • 15 de julio de 2026 - 18:27

    Murió un famoso cantante de un infarto mientras dormía

    El artista deja un legado de más de cinco décadas en la música y la televisión de su país. Su familia aguarda la confirmación oficial sobre las causas del deceso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cantante y presentador dominicano Raúl Grisanty murió a los 74 años, según se confirmó durante la transmisión del programa "El Show del Mediodía". De acuerdo con la información difundida en ese espacio televisivo, un familiar del artista, Leonardo Grisanty, confirmó telefónicamente la noticia: "Sí, lo encontraron sin vida en la Torre Arpel 6".

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    El fallecimiento se produjo la mañana de este martes, en la residencia del artista ubicada en el ensanche Piantini, en Santo Domingo. Según reportó el medio Listín Diario, con base en información brindada por sus propios familiares, se presume que el músico habría sufrido un infarto mientras dormía.

    La causa oficial de la muerte todavía no fue confirmada de manera formal, ya que ese proceso quedó en manos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, encargado de establecer el diagnóstico definitivo según los procedimientos correspondientes. Mientras tanto, sus seres queridos permanecen a la espera de que la dependencia forense complete los trámites legales necesarios.

    El músico había atravesado el año anterior un accidente cerebrovascular, motivo por el cual debió someterse a tratamiento médico y a un proceso de recuperación. Según indicó el medio Diario Libre, sus restos serán velados en una ceremonia privada, cuyos detalles todavía no fueron confirmados públicamente. Hasta el momento, su hijo Raulito Grisanty no emitió declaraciones propias, aunque sí compartió una publicación en la que se replicaba la noticia de su fallecimiento.

    Quién era Raúl Grisanty

    Raúl Grisanty fue un intérprete de bachata, productor, animador y conductor de televisión dominicano, con una trayectoria que se extendió por más de cinco décadas dentro de la música y los medios de comunicación de su país. Nació el 14 de diciembre de 1951 en Manzanillo, provincia de Monte Cristi, y con el tiempo se convirtió en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento dominicano, apodado "El Galán de la Canción".

    Su fama comenzó a principios de la década de 1970, luego de participar en el Tercer Festival de la Canción Dominicana, presentación que marcó el inicio de su carrera artística. A partir de ese momento, desarrolló una destacada capacidad interpretativa dentro de géneros como la bachata y la balada, consolidándose como una voz reconocida en la escena musical de República Dominicana.

    Paralelamente a su faceta musical, Raúl Grisanty se destacó también como conductor y productor de televisión, siendo una figura clave dentro de los programas de variedades del país. Entre sus espacios televisivos más recordados se encuentran "Caribe Show" y "Así es Raúl Grisanty", ambos emblemáticos dentro de la televisión dominicana de su época.

    En el plano familiar, Grisanty fue padre de cuatro hijos, entre estos Raulito Grisanty, quien también se desempeña como actor y presentador de televisión, continuando en cierta forma el legado artístico de su padre.

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