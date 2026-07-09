De qué murió Bonnie Tyler, la cantante de "Eclipse total del corazón" y qué hit dejó en el fútbol argentino

El mundo de la música internacional está de luto. La cantante británica Bonnie Tyler , dueña de una de las voces más emblemáticas y desgarradoras del pop y el rock de los años 80, falleció a los 75 años en Portugal, país en el que residía desde hacía un tiempo.

La triste noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales, donde expresaron su profundo dolor y pidieron privacidad para atravesar el duelo.

Según informaron sus allegados, la artista galesa falleció por complicaciones derivadas de una perforación intestinal. A raíz de este cuadro, Tyler había sido sometida a una cirugía de urgencia en el mes de mayo.

Desde entonces, permanecía internada en el Hospital de Faro, en la región portuguesa de Algarve. Su portavoz detalló que la intérprete estuvo en coma inducido durante varias semanas y, aunque había logrado salir de ese estado el mes pasado, continuaba en terapia intensiva con pronóstico reservado debido a las secuelas de su enfermedad.

Nacida en Gales bajo el nombre de Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler construyó una exitosa carrera musical que se extendió por casi cinco décadas. Su consagración definitiva en el plano mundial llegó en 1983 con "Total Eclipse of the Heart" (Eclipse total del corazón), una balada que escaló hasta el primer puesto de los rankings internacionales y quedó grabada en la historia de la música.

A lo largo de su trayectoria, dejó otros clásicos inolvidables como "Holding Out for a Hero", "It's a Heartache" e "If You Were a Woman (And I Was a Man)". Editó 18 álbumes de estudio y recientemente había sido distinguida por el rey Carlos III como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE).

Su inesperada huella en las canchas del fútbol argentino

Más allá de su masivo éxito global, Bonnie Tyler guardaba una conexión única e inesperada con Argentina. Su clásico de 1977, "It's a Heartache", trascendió las radios para mudarse directamente a las tribunas populares del fútbol local.

Desde hace décadas, prácticamente todas las hinchadas del país adaptaron el ritmo y la melodía de esa canción para dar vida al tradicional cántico "Jugadores... a ver si ponen huevos", entonado en los estadios cuando un equipo pasa por una mala racha. De esta manera, el legado de la cantante galesa seguirá sonando bien fuerte cada fin de semana en el folklore del fútbol argentino.