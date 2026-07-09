Estrenos de cine en San Juan: aventuras marítimas y terror para las vacaciones

Las vacaciones de invierno se encienden con atractivos estrenos de cine en San Juan . A partir de este 9 de julio, la cartelera local se renueva con dos propuestas cinematográficas de primer nivel, ideales tanto para los amantes del terror como para el público familiar.

Estrenos de cine en San Juan: un tanque infantil y un thriller se suman a la gran pantalla

Para los más chicos llega Moana: Live Action . En esta adaptación de Disney, la joven Moana vuelve a responder al llamado del océano para navegar junto al semidiós Maui. En contraste, los adultos recibirán Evil Dead: En llamas , un título plagado de demonios.

Moana responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo.

Ambientada en el universo de la saga Posesión infernal, tras perder a su marido, una mujer busca consuelo junto a sus suegros en la apartada casa familiar. A medida que se transforman uno a uno en Deadites (demonios), ella descubre que los votos que hizo en vida perduran incluso después de la muerte.

Sigue a los icónicos personajes amarillos en una caótica aventura ambientada en el Hollywood de los años 20. En su búsqueda por criaturas aterradoras para protagonizar una película de monstruos,se asocian con una misteriosa criatura verde y terminan liberando amenazas que pondrán en riesgo al planeta.

Play Cinema. 2D Cast: 14:40,15:40,16:30,17:10,18:00,18:40,19:20,20:40,21:20,23:00 h. 3D Cast: 20:00 h. Trasnoche 2D Cast: 00:00 h.

Cinemacenter. 2D Cast, jueves a miércoles (excepto sábados) 15:30, 16:20, 17:30, 18:20, 19:30, 20:30, 21:40 h. Sábado: 16:20, 18:20, 20:20 h. Función distendida: sábado 15:10 h

TOY STORY 5 (Infantil/102’/G)

Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar,y esta vez,se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz,Woody,Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton,codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

Play Cinema. 2D Cast: 14:30,15:30,17:00,17:30,18:10,19:30,20:10,22:00,22:50 h. 3D Cast: 16:10,18:50,21:00 h. Trasnoche 2D Cast: 00:20 h.

Multiplex. 4D/ 3D Cat: 16:40, 21:00, 23:00 h. 3D Cast: 14:00, 18.00 h. 2D Cast: 13:00, 15:00, 16.00, 18:50 h

Cinemacenter. 2D Cast: Jueves a miércoles (excepto sábados): 15:40, 16:40, 18:00, 20:20 h. Sábados 16:40, 18:30 h. 3D Cast: 19:00, 21:20 (excepto sábado) h. 2D Cast Sala turbo: todos los días (excepto sábados) 15:00, 17:20, 20:00, 22:20 h. Sábado: 14:40, 17:00, 19:30 h. Función distendida: sábado 15:40 h

SCARY MOVIE 6: TERRORÍFICAMENTE INCORRECTA (Terror-humor/95’/R-17)

Veintiséis años después de conseguir escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar (Ghostface), el Core Four están de vuelta en el punto de mira del asesino y ninguna película de terror está a salvo.

Multiplex. 2D Cast: 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:10 h

OBSESION (Thriller /110’/+17)

El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

Multiplex. 2D Cast: 22:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: 22:40 h

BACKROOM SIN SALIDA (Terror/111’/R-13)

Surgieron como una leyenda urbana en foros de internet: un espacio infinito de oficinas vacías al que podrías caer si, por accidente, “te sales de la realidad”. Un lugar sin reglas claras, sin salida evidente, donde el tiempo y la lógica dejan de funcionar. Lo que empezó como creepypasta evolucionó en un fenómeno global impulsado por videos virales, narrativas de horror y comunidades enteras obsesionadas con sus niveles, criaturas y ocultas teorías.

Cinemacenter. 2D Cast: 22:50 h

EL DÍA DE LA REVELACIÓN (Ciencia Ficción/146’/R-13)

La Película plantea el dilema ético y el pánico global ante un inminente contacto extraterrestre. Bajo la premisa original de Steven Spielberg, la historia se presenta con el siguiente interrogante: Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase, ¿te asustarías? Este verano, la verdad será revelada a siete mil millones de personas. Llega... el día de la revelación.