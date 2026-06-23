Cine con bufanda: los tres tanques imperdibles que llegarán en julio

Como es habitual, las salas de cine se preparan para julio , que -receso mediante- traerá varios estrenos . Pero entre ellos hay tres muy esperados , que prometen despabilar la taquilla… ¡y recalentar las máquinas de hacer pochoclos! Minions & Monstruos, Moana (Live-Action) y Spider-Man: un nuevo día .

Se trata de tanques de franquicias billonarias, que marcan el regreso de personajes icónicos y apelan a la nostalgia colectiva. Una fórmula probada en taquilla, que nunca decepciona.

Es la tercera entrega de la saga precuela de los Minions (y séptima producción del universo de Mi Villano Favorito). Dirigida por Pierre Coffin, creador de las inconfundibles voces de estas simpáticas criaturas amarillas, la trama transporta al público cuatro décadas atrás del film original. Los Minions se sumergen en el Hollywood de los años 20 con el disparatado objetivo de filmar su propia película de monstruos clásicos .

Según los datos de producción difundidos por portales oficiales como IMDb y portavoces de Illumination Entertainment, el largometraje -que tendrá su preestreno en la provincia el 1 de julio - no solo mantiene la comedia física característica de la saga, sino que despliega una asombrosa recreación de la época dorada del cine.

Es la ambiciosa adaptación en acción real del clásico animado moderno de Walt Disney Pictures. El film marca el debut en largometrajes narrativos del aclamado director Thomas Kail (Hamilton) . La historia sigue fielmente la premisa original : convocada por el océano, Moana cruza el arrecife de su isla natal, Motunui, en una travesía épica junto al testarudo semidios Maui para restaurar el equilibrio de su comunidad.

La gran expectativa, reflejada en los reportes del sitio especializado Box Office Mojo, radica en su elenco estelar. Dwayne "La roca" Johnson encarnará físicamente a Maui tras haberle prestado su voz en la versión de animación, mientras que la joven debutante Catherine Laga'aia asume el rol protagónico de la valiente navegante.

El portal oficial de Disney destaca entre sus curiosidades que el proyecto busca honrar profundamente las culturas de las islas del Pacífico, utilizando locaciones reales y un despliegue de efectos digitales que prometen recrear la magia del agua de una forma nunca antes vista en la gran pantalla.

30 de julio: Spider-Man: Un nuevo día

El broche de oro. Con dirección de Destin Daniel Cretton, esta cuarta entrega en solitario de Tom Holland dentro del Universo Cinematográfico de Marvel presenta a un Peter Parker más maduro y completamente solitario tras los dramáticos eventos de No Way Home.

El elenco de primer nivel incluye los regresos de Zendaya y adiciones impactantes como Jon Bernthal, Sadie Sink y Mark Ruffalo.

De acuerdo con la sinopsis oficial, Parker protege anónimamente una Nueva York que lo ha olvidado por completo. Sin embargo, la presión de ser un héroe a tiempo completo desencadena una sorprendente y peligrosa evolución genética en su cuerpo.

Esta expansión del universo de Sony y Marvel Studios se perfila como el gran tanque cinematográfico del invierno, extendiendo una de las marcas más lucrativas de la cultura pop global.

Y mirá qué yapa: La Odisea

No es una secuela, ni tiene superhéroes y tampoco es remake de una película de animación. Lejos de eso, es una adaptación de la literatura clásica. ¿Aburrido? ¡Ni ahí! Otro estreno invernal que ya está haciendo ruido antes de arribar, La Odisea, de Christopher Nolan, verá la luz a mediados del mes próximo y ya se perfila como un éxito.

Para arrancar, la sorpresa que causó el director, zambulléndose en una temática que no había abordado antes, la mitología clásica.

Sobre eso, un elenco de lujo que incluye a Matt Damon (Odiseo), Anne Hathaway (Penélope) y Tom Holland (sí, hará doblete en la pantalla grande en julio, en dos roles muy diferentes: Peter Parker y Telémaco, el hijo de Odiseo). Junto a ellos, Robert Pattinson, Zendaya (también en Spiderman) y Charlize Theron.

Y tercero, la propia apuesta. Si la obra de Homero de por sí es fabulosa… ¿qué tal recrearla con la tecnología disponible hoy? Esa idea inspiró a los realizadores para lanzarse a cocinar una película de casi 3 horas, concebida como una “experiencia”, y priorizando la espectacularidad. De hecho, es la primera película de Nolan filmada en su totalidad con cámaras IMAX. Quienes puedan verla en ese formato disfrutarán, por ejemplo, del impacto visual inmersivo de la propuesta, que se rodó en locaciones reales de Grecia, Italia, Marruecos e Islandia.