    • 8 de julio de 2026 - 20:52

    ¿La tercera es la vencida? Otro adiós de Andrea del Boca a Gran Hermano

    La salud de su madre obliga a la actriz a dejar el reality. Con tres salidas de la casa, su polémica participación divide las aguas.

    Andrea del Boca priorizó acompañar a su madre en un mal momento de salud, reveló Ángel De Brito.&nbsp;

    Andrea del Boca priorizó acompañar a su madre en un mal momento de salud, reveló Ángel De Brito. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La casa de Gran Hermano Generación Dorada vuelve a sacudirse con una baja de peso. Aunque Santiago del Moro jugó al misterio en sus redes sociales sin revelar la identidad de la jugadora saliente, el enigma duró poco y las puertas se abrirán para despedir, una vez más, a Andrea del Boca.

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    El encargado de romper el secreto de sumario fue Ángel de Brito. Al aire de su ciclo Ángel Responde en Bondi Live, el periodista confirmó que la icónica actriz abandonará el encierro por motivos de fuerza mayor. Según precisó, la salida se debe a una complicación en la salud de su madre. Las alarmas ya se habían encendido el día anterior, cuando Anna Chiara, hija de la artista, se ausentó de su programa de streaming. Ante este panorama, en el panel de De Brito no tardaron en bromear picantemente, asegurando que la participante "tiene más despedidas que Los Chalchaleros".

    El comunicado

    El comunicado "enigmático" de Santiago del Moro

    Los antecedentes de Andrea del Boca

    Esta deserción marca la tercera vez que la actriz cruza el umbral hacia el exterior. En su debut en el juego, un problema médico personal la obligó a dejar la casa para quedar internada en un hospital. Tras lograr recuperarse y volver a la convivencia, la mala fortuna golpeó otra vez: un fuerte tropezón le provocó una dolorosa caída que requirió atención médica inmediata fuera del predio.

    Mientras por un lado se hablaba de la salida de Andrea del Boca de GH, en El diario de Mariana contaban que está en la mira de la edición española del reality

    Mientras por un lado se hablaba de la salida de Andrea del Boca de GH, en El diario de Mariana contaban que está en la mira de la edición española del reality

    Aunque el beneficio del repechaje le permitió reincorporarse más tarde, este constante ida y vuelta encendió la polémica entre los televidentes. Muchos fanáticos del reality consideran injusto el beneficio, argumentando que tantos reingresos destruyen el aislamiento estricto que le da sentido al formato.

    Del Moro intentó calmar las aguas en su comunicado de Instagram pidiendo empatía y recordando que, más allá de las controversias, "antes que un jugador, siempre hay una persona".

    El reality tiene previsto extenderse hasta septiembre, por lo que De Brito no descartó un hipotético regreso en el futuro.

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