    • 8 de julio de 2026 - 19:57

    La Dirección de Bibliotecas Populares abrió una mentoría clave para creadores de historietas

    Está especialmente destinada para creadores sanjuaninos que estén interesados en participar de la nueva categoría del San Juan Escribe.

    La Dirección de Bibliotecas Populares será el escenario de esta Mentoría gratuita, que apuntalará proyectos de literatura ilustrada (imagen ilustrativa)

    La Dirección de Bibliotecas Populares será el escenario de esta Mentoría gratuita, que apuntalará proyectos de literatura ilustrada (imagen ilustrativa)

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    Por Estela Ruiz M.

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    Para el receso invernal, la Dirección de Bibliotecas Populares organizó actividades para la familia en Capital, Rawson, Caucete, Chimbas y Calingasta. 

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    Conducido por Tony Acevedo, este espacio de formación y acompañamiento técnico es gratuito y está especialmente diseñado para quienes tienen una idea en mente o un borrador en marcha y desean estructurarlo de manera profesional. A través de un enfoque personalizado, cada participante recibirá herramientas teóricas y prácticas esenciales para perfeccionar sus habilidades en guion, diseño de personajes, técnicas de narración visual y composición de páginas.

    Cómo participar de la Mentoría

    Las clases se dictarán todos los viernes de julio y agosto, en el horario de 17:30 a 20:00 h, en la sede de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias.

    Debido a que las vacantes son limitadas para garantizar un seguimiento riguroso de cada propuesta, se recomienda a los interesados realizar sus consultas e inscripciones a la brevedad para asegurar su lugar en esta experiencia transformadora.

    Para más información, los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Bibliotecas Populares, donde funciona la Biblioteca de Literatura Gráfica y el Espacio de Ilustradores Sanjuaninos (ubicada en 25 de mayo y Las Heras), o bien comunicarse al teléfono 264 4217365.

    La nueva categoría del San Juan Escribe

    El propósito principal de estas jornadas es brindar un soporte integral para que las obras alcancen su máximo potencial creativo y formal. De esta manera, los autores contarán con una preparación sólida para postularse en la flamante categoría “Literatura Ilustrada” (que incluye historieta, cómic, libro álbum y relato ilustrado) del concurso "San Juan Escribe 2026: Premio Jorge Leonidas Escudero", organizado por la Legislatura Provincial a través de su Fondo Editorial.

    A fines de mes pasado, la Legislatura, junto con la Dirección de Bibliotecas Populares y el Centro Cultural Conte Grand organizaron la Expo Ilustra, que también tuvo como propósito difundir este rubro del concurso. Incluso se impartieron talleres, uno de ellos dictado por Acevedo.

    Los aspirantes tienen tiempo hasta el 14 de agosto para presentar sus trabajos. Para conocer bases y condiciones pueden dirigirse a:

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