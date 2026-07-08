    • 8 de julio de 2026 - 19:58

    Lo nuevo de Evil Dead trae el terror más salvaje a San Juan

    La apuesta más cruda de la saga transforma el luto familiar en una sangrienta pesadilla demoníaca dentro de una casa aislada.

    El cine de terror se apodera de la gran pantalla con la cruenta sexta entrega de la franquicia Evil Dead.&nbsp;

    El cine de terror se apodera de la gran pantalla con la cruenta sexta entrega de la franquicia Evil Dead. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El jueves 9 de julio, las salas de cine de San Juan reciben el esperado estreno de Evil Dead: En llamas. Esta sexta entrega de la icónica franquicia creada por Sam Raimi (también conocida como Posesión Infernal) propone un relato totalmente independiente, consolidando la saga como uno de los pilares del cine gore contemporáneo.

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    Bajo la audaz dirección del francés Sébastien Vaniek, el largometraje se aparta completamente de la continuidad de Evil Dead: El despertar (Rise) para sumergirnos en una pesadilla claustrofóbica.

    Terror en exceso

    La trama sigue a Alice, interpretada por Souheila Yacoub, una joven que, tras la trágica pérdida de su esposo, busca un doloroso refugio en la remota e inhóspita vivienda de sus conflictivos suegros.

    La sexta entrega llega al cine dirigida por el francés Sébastien Vaniek.

    La sexta entrega llega al cine dirigida por el francés Sébastien Vaniek.

    La atmósfera de aislamiento físico y emocional se quiebra por completo cuando el mítico e inevitable Libro de los Muertos desata una implacable maldición sobre el lugar. De manera progresiva, los miembros de la familia política sufren espeluznantes posesiones demoníacas, mutando en letales Deadites que obligan a la protagonista a librar una salvaje batalla por su supervivencia en medio del duelo.

    Vaniek explota con maestría los excesos visuales, entregando planos secuencia cargados de violencia gráfica, decapitaciones y litros de sangre. El cineasta logra fusionar de forma virtuosa el tormento psicológico de la culpa con un horror puramente visceral y extenuante, superando la crudeza de entregas previas para coronar esta producción como la experiencia más extrema e impactante de toda la saga.

    Las seis películas de la franquicia

    Con "En llamas" (Burn), la saga reúne seis títulos. Los tres primeros -conocidos como "La Trilogía de Raimi"- rondan en torno a Ash Williams y el resto funcionan como historias independientes, aunque dentro del universo Evil Dead.

    1. The Evil Dead (1981, Sam Raimi)
    2. Evil Dead II (1987, Sam Raimi)
    3. El ejército de las tinieblas (1992, Sam Raimi)
    4. Evil Dead (2013, Fede Álvarez)
    5. Evil Dead: El despertar (2023, Lee Cronin)
    6. Evil Dead: Burn (2026, Sébastien Vaniek)
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