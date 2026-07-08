La celebración de las mujeres de la selección Argentina tras la victoria ante Egipto

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 no solo desató una fiesta en las tribunas y en las calles del país. También provocó una explosión de alegría entre las parejas y familiares de los futbolistas, que siguieron el dramático triunfo sobre Egipto desde uno de los palcos del estadio y luego mostraron el detrás de escena de una jornada inolvidable.

Tras el agónico 3-2, logrado con una remontada en los minutos finales, las redes sociales comenzaron a llenarse de fotos y videos de los festejos. Entre abrazos, lágrimas y sonrisas, las mujeres de los jugadores celebraron una victoria que mantuvo con vida el sueño de defender el título mundial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) Una de las escenas más comentadas fue la de Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, quien registró el momento en que sus hijos, Benjamín y Olivia, estallaron de emoción con el gol que marcó su padre para sellar la clasificación. Los pequeños saltaron, gritaron y agitaron una camiseta de la Selección mientras seguían el desenlace del partido.

También hubo publicaciones de otras integrantes del grupo que acompaña habitualmente al plantel de Lionel Scaloni. Las historias de Instagram mostraron encuentros en los palcos, abrazos entre familias y la felicidad compartida por una remontada que quedará entre las más recordadas de la historia reciente de la Albiceleste.