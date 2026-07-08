El movimiento que Hossam Hassan le realizó al árbitro Francois Letexier tras el tercer gol incluyó los brazos cruzados en forma de aspa a la altura de las muñecas.

Qué significa el polémico gesto del DT de Egipto al árbitro tras la remontada de Argentina

La épica remontada de Argentina para vencer 3-2 a Egipto y meterse en los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo. Después del gol agónico de Enzo Fernández, el entrenador egipcio, Hossam Hassan, encaró al árbitro francés François Letexier e hizo un llamativo gesto con los brazos cruzados en forma de "X".

La escena generó múltiples interpretaciones en redes sociales y entre los propios hinchas. Sin embargo, ese movimiento tiene un significado concreto dentro del protocolo implementado por la FIFA.

La señal, que consiste en cruzar los antebrazos a la altura de las muñecas, fue incorporada por el máximo organismo del fútbol como el gesto oficial para denunciar un presunto episodio de racismo o discriminación ocurrido durante un partido. Puede ser realizada por jugadores, integrantes del cuerpo técnico o árbitros para activar el protocolo correspondiente.

Egypt national team coach Hossam Hassan held up a FIFA “No to Racism” banner and gestured toward the French referee after Argentina’s third goal was allowed without a VAR review for the foul on Salah pic.twitter.com/djV5ndUZRt — Cleverly (@Cleverlydey4u) July 7, 2026 En las imágenes de la transmisión no quedó del todo claro qué motivó la reacción del entrenador egipcio. Distintos medios internacionales señalaron que Hassan buscaba advertir al árbitro sobre un supuesto episodio de discriminación ocurrido durante los festejos argentinos, aunque esa situación no fue confirmada oficialmente por la FIFA.

La tensión ya era máxima por las polémicas arbitrales que marcaron el encuentro. Egipto reclamó la anulación de un gol de Mostafa Ziko por una infracción previa detectada por el VAR y también protestó por un supuesto penal no sancionado en la jugada previa al tanto del triunfo argentino. Tras el encuentro, Hassan calificó el arbitraje como una "injusticia", mientras que varios futbolistas egipcios cuestionaron duramente las decisiones de Letexier.