Locura en Bangladesh por Argentina: así se vivió el agónico triunfo de la Selección ante Egipto en el Mundial

El épico pase a los cuartos de final volvió a movilizar a miles de simpatizantes en el país asiático, donde cada presentación del equipo de Lionel Scaloni se vive como si fuera una final

Mientras el pitazo final desataba la euforia en distintos puntos de la Argentina, a más de 17.000 kilómetros de distancia se repetía una escena que ya se volvió una tradición cada vez que juega la Scaloneta. En Bangladesh, miles de personas salieron a las calles para celebrar la agónica victoria por 3-2 frente a Egipto, que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a los cuartos de final del Mundial 2026.

Con camisetas albicelestes, banderas argentinas, bengalas y cánticos, los hinchas coparon plazas, avenidas y comercios para seguir el encuentro y festejar el resultado como si se tratara de un triunfo de su propia selección. Las imágenes, compartidas en las redes sociales, volvieron a sorprender por la magnitud de una pasión que atraviesa fronteras y que cada Mundial cobra una nueva dimensión.

Así celebraron en Bangladesh la victoria de Argentina frente a Egipto en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/Q4gOGmIFuw — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) July 7, 2026

El fenómeno no es nuevo. Durante Qatar 2022, Bangladesh llamó la atención del mundo por las multitudinarias celebraciones de cada victoria argentina y por la devoción que despertó Lionel Messi. Aquellas postales marcaron el inicio de un vínculo que, lejos de apagarse, se consolidó con el paso de los años y convirtió a la Albiceleste en el equipo más seguido por millones de bangladesíes.

Desde entonces, cada presentación de Argentina se vive como un acontecimiento. Familias enteras, grupos de amigos y vecinos se reúnen para ver los partidos y, cuando llega un triunfo, las calles se transforman en un escenario de festejos que poco tienen que envidiarles a los que se viven en Buenos Aires.