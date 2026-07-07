    • 7 de julio de 2026 - 22:07

    Locura en Bangladesh por Argentina: así se vivió el agónico triunfo de la Selección ante Egipto en el Mundial

    El épico pase a los cuartos de final volvió a movilizar a miles de simpatizantes en el país asiático, donde cada presentación del equipo de Lionel Scaloni se vive como si fuera una final

    BANAGAGGAGA
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mientras el pitazo final desataba la euforia en distintos puntos de la Argentina, a más de 17.000 kilómetros de distancia se repetía una escena que ya se volvió una tradición cada vez que juega la Scaloneta. En Bangladesh, miles de personas salieron a las calles para celebrar la agónica victoria por 3-2 frente a Egipto, que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a los cuartos de final del Mundial 2026.

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    Con camisetas albicelestes, banderas argentinas, bengalas y cánticos, los hinchas coparon plazas, avenidas y comercios para seguir el encuentro y festejar el resultado como si se tratara de un triunfo de su propia selección. Las imágenes, compartidas en las redes sociales, volvieron a sorprender por la magnitud de una pasión que atraviesa fronteras y que cada Mundial cobra una nueva dimensión.

    El fenómeno no es nuevo. Durante Qatar 2022, Bangladesh llamó la atención del mundo por las multitudinarias celebraciones de cada victoria argentina y por la devoción que despertó Lionel Messi. Aquellas postales marcaron el inicio de un vínculo que, lejos de apagarse, se consolidó con el paso de los años y convirtió a la Albiceleste en el equipo más seguido por millones de bangladesíes.

    Desde entonces, cada presentación de Argentina se vive como un acontecimiento. Familias enteras, grupos de amigos y vecinos se reúnen para ver los partidos y, cuando llega un triunfo, las calles se transforman en un escenario de festejos que poco tienen que envidiarles a los que se viven en Buenos Aires.

    La clasificación frente a Egipto volvió a confirmar esa conexión. Los videos de la celebración recorrieron el mundo en cuestión de horas y mostraron, una vez más, que la pasión por la Selección argentina ya no se explica únicamente por los resultados o por la figura de Messi. También habla de un vínculo cultural y futbolero que convirtió a Bangladesh en uno de los rincones más inesperados —y más fervorosos— de la hinchada albiceleste.

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