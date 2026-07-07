    • 7 de julio de 2026 - 19:40

    "El chino es argentino": la historia del hincha con ADN albiceleste que conquistó la Plaza 25

    En medio de la marea celeste y blanca que copó la Plaza 25 de Mayo, hubo una escena que despertó sonrisas y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más espontáneos de la tarde.

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    Mientras miles de sanjuaninos cantaban y saltaban al ritmo de los clásicos temas mundialistas, un joven de rasgos orientales, vestido con la camiseta de la Selección, comenzó a festejar con la misma pasión que el resto. En cuestión de segundos, quienes estaban a su alrededor lo rodearon y empezaron a dedicarle un cántico que se hizo escuchar en toda la plaza: "¡El chino es argentino, el chino es argentino!".

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    Lejos de intimidarse, él respondió con una enorme sonrisa y siguió saltando, abrazándose con desconocidos que por unos minutos se transformaron en compañeros de tribuna.

    Su nombre es Roberto y explicó que su historia con Argentina viene de toda la vida. "Es una pasión. Nosotros estamos acá hace mucho tiempo. Me siento más argentino que chino, recontra argentino. Yo nací acá y mi familia vive en San Juan desde hace más de 40 años", contó emocionado.

    Cuando le preguntaron qué es lo que más le gusta del país, no dudó ni un segundo en responder, siempre entre risas: "La gente, el asado, la pasión... y las mujeres".

    Su historia terminó reflejando el espíritu de una tarde en la que no importaron los orígenes ni las diferencias. Durante los festejos, todos vistieron los mismos colores, cantaron las mismas canciones y compartieron una misma ilusión: seguir soñando con que la Selección argentina vuelva a levantar la Copa del Mundo.

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