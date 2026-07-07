    • 7 de julio de 2026 - 19:28

    Pasión desde la cuna y una cábala infalible: la tierna historia de Eliam en medio de los festejos en Plaza 25

    El pequeño tiene 9 meses y sus padres viajaron desde Marquesado hasta el centro sanjuanino para que desde chico vaya palpando la pasión por el fútbol y la Selección.

    El pequeño Eliam rodeado de toda su familia. Fotos: Daniel Arias.&nbsp;

    El pequeño Eliam rodeado de toda su familia. Fotos: Daniel Arias. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Entre las miles de personas que coparon la Plaza 25 de Mayo hubo un protagonista que se robó más de una sonrisa. Se llama Eliam, tiene apenas 9 meses y está viviendo su primer Mundial rodeado de toda su familia.

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    El pequeño llegó desde el barrio Cerro Blanco, en Marquesado, acompañado por sus padres, Maira y Daniel, además de su tío Federico, su abuela Olga y sus primas Flor, Melody y Aylin. Todos quisieron compartir con él una tarde que, esperan, recuerde cuando sea grande a través de las fotos y las historias familiares.

    "Vinimos para que desde chiquito, prácticamente desde la cuna, viva lo que significa la Selección argentina", contó su mamá Maira Aballay mientras sostenía al bebé envuelto en una bandera celeste y blanca.

    La mujer también reveló la curiosa cábala que descubrieron durante el dramático partido ante Egipto. "Cada vez que Eliam se dormía, Argentina hacía un gol. Así que de ahora en más vamos a tener que hacerlo dormir", dijo entre risas, desatando las carcajadas de quienes la rodeaban.

    Como tantas otras familias, eligieron la Plaza 25 para compartir una alegría que trasciende generaciones y que, en el caso de Eliam, marca el comienzo de una historia de pasión por la camiseta albiceleste.

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