Magia, misterio y generosidad: San Juan se prepara para una multitudinaria cita a ciegas con los libros

En tiempos donde las pantallas dominan la rutina diaria, la comunidad cultural de San Juan ha decidido apostar fuertemente por el romance analógico, el misterio y la solidaridad. El próximo viernes 3 de julio se realizará una propuesta inédita: una suelta de libros a ciegas.

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Este viernes 3 de julio, a partir de las 15 , las instalaciones del Museo de la Asociación Cultural Sanmartiniana, la histórica Celda de San Martín, ubicada en pleno centro de la Ciudad de San Juan, se convertirán en el escenario de una propuesta literaria sin precedentes en la provincia: una gran "Suelta de Libros" bajo la original modalidad de "Cita a Ciegas" .

La iniciativa, nacida en el seno de la agrupación Escritores del Sol , bajo la conducción de su presidenta Miriam Fonseca , cobró vida gracias al impulso y la creatividad de la escritora caucetera Ana Paula Ganzitano . Rápidamente, el proyecto sumó el apoyo fundamental de la Dirección de Bibliotecas Populares, transformándose en una verdadera cruzada comunitaria que invita a los sanjuaninos a enamorarse de la lectura a través del factor sorpresa.

La dinámica de la jornada promete tanto mística como entusiasmo. Todos los vecinos que se acerquen al museo podrán llevarse un ejemplar de forma totalmente gratuita . Sin embargo, no sabrán qué título o autor tienen entre manos hasta llegar a sus hogares. Todos los ejemplares estarán meticulosamente envueltos en páginas de las ediciones impresas de Diario de Cuyo , manteniendo su identidad bajo un absoluto y hermético misterio.

Según explicaron desde la organización, la variedad de la oferta es inmensa: el público podrá encontrarse con textos de política, arte, cocina, religión, poesías, joyas bibliográficas muy antiguas y también ediciones contemporáneas .

"El verdadero objetivo de esta iniciativa es afectivo y relacional", señalan con entusiasmo desde el equipo de Escritores del Sol. "Queremos que las personas se lleven ese paquete misterioso a sus casas, lo abran en su rincón más cómodo de la casa y comiencen una nueva e imprevista relación con esa lectura".

Además, la propuesta viene acompañada de un pacto de generosidad implícito. Los organizadores promueven una hermosa filosofía de desapego: si por esas cosas del destino el libro que el azar entregó no es del total agrado del lector, existe el compromiso y el acuerdo de regalárselo a otra persona que lo necesite. De este modo, se asegura que las páginas continúen circulando y aportando a nuevas vidas lo que ya aportaron a sus anteriores dueños.

Orgullo patrio en un mes especial

Además del banquete literario, la jornada sumará un fuerte componente de identidad nacional. Los organizadores anunciaron que se sorteará una bandera argentina entre todos los presentes. La intención es doble: que la comunidad regrese a sus hogares no sólo con una gran historia bajo el brazo, sino también con el máximo símbolo patrio para alentar e hinchar con orgullo por el país en un mes que siempre late con fuerza en el sentimiento celeste y blanco.

Una red de agradecimientos y sinergia cultural

Llevar a cabo un evento de tal envergadura logística y cultural requirió de la unión de voluntades de diversos sectores de la provincia. En este sentido, la organización expresó un profundo agradecimiento a las autoridades de Diario de Cuyo por formar parte activa de esta movilización literaria y ceder el material que resguarda el secreto de los libros.

Asimismo, el acompañamiento de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias resultó un eslabón clave. Su director, Federico Caballero, fue especialmente reconocido por compartir generosamente esta modalidad de sueltas de libros, una herramienta que el organismo estatal ya está felizmente acostumbrado a implementar a lo largo y ancho de San Juan en pos de la democratización de la lectura.

Finalmente, el agradecimiento se hizo extensivo a la enorme predisposición de la Asociación Cultural Sanmartiniana. En las figuras de su presidente, el Doctor Miguel Ángel Licciardi, el secretario de la entidad, Carlos Basualdo, y la tesorera, Claudia de los Ríos, la institución abrió de par en par las puertas de la Celda Histórica de San Martín para albergar, resguardar y garantizar el éxito de esta gran tarea comunitaria en un espacio cargado de mística e historia.

Coordenadas de una cita imperdible

La invitación queda formalmente extendida a toda la familia sanjuanina. La cita con el misterio, las letras y la comunidad es este viernes 3 de julio a las 15, en Laprida 37 Este, Ciudad de San Juan. Una oportunidad perfecta para dejarse sorprender, romper la rutina y, quién sabe, encontrar en un paquete envuelto en papel de diario al próximo libro que marque un antes y un después en nuestras vidas.