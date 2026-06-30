San Juan entre el cobre y el sol: el rol clave de las energías limpias en el nuevo mapa productivo

San Juan está, literalmente, entre el cobre y el sol. La provincia combina alta radiación solar, que la posiciona como referente nacional en generación fotovoltaica, con potencial cuprífero en la cordillera. Esa doble condición explica por qué la transición energética no depende sólo de producir energía limpia, sino también de contar con los minerales críticos que permiten llevar esa energía al sistema.

La energía solar suele asociarse al panel fotovoltaico, pero detrás de cada parque existe una infraestructura que depende de minerales como cobre, silicio, plata, aluminio y litio. Entre ellos, el cobre ocupa un lugar central por su capacidad de conducción eléctrica y por su presencia en cables, conexiones, transformadores y redes.

Según datos de EPSE, la provincia genera el 33% de la energía solar del país, cuenta con 21 parques solares en operación y supera los 860 MW de energía renovable instalada. Ese liderazgo cobra mayor relevancia en un escenario global donde aumenta la demanda de minerales críticos.

El informe “El potencial minero de Argentina”, presentado por la Secretaría de Minería de la Nación en junio de 2026, advierte que, según la Agencia Internacional de Energía —IEA, por sus siglas en inglés—, la cartera actual de proyectos mineros en el mundo apunta a un posible déficit de suministro de cobre del 30% para 2035. Entre los factores menciona la disminución de la ley del mineral, el aumento de los costos de capital, los descubrimientos limitados y los largos plazos de ejecución.

El mismo documento señala que Argentina es el sexto país con más recursos y reservas de cobre a nivel mundial, con 117,91 millones de toneladas de recursos y 19,97 millones de toneladas de reservas. También proyecta que, hacia 2035, la producción argentina de cobre podría alcanzar alrededor de 1,6 millones de toneladas por año, con exportaciones estimadas por más de USD 19.200 millones.