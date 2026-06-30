Vacaciones de invierno: San Juan y un gran abanico de actividades para toda la familia

Con una agenda extensa y distribuida en múltiples departamentos, el Gobierno de San Juan presentó la programación para las vacaciones de invierno 2026 , que incluirá actividades culturales, recreativas, turísticas, deportivas y ambientales pensadas para toda la familia. La propuesta es el resultado del trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y prestadores privados .

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Vacaciones de invierno a puro deporte: San Juan presentó la agenda con Los Pumas, Las Panteras y la Maratón Internacional

La programación cultural será uno de los ejes centrales del receso. El Teatro Sarmiento ofrecerá funciones infantiles los días 6, 7 y 8 de julio, desde las 15, con espectáculos, actividades recreativas y sorteos para el público. En paralelo, el Teatro del Bicentenario presentará el 4 de julio “Muñeco en concierto”, mientras que el Centro Cultural Conte Grand será sede de una nueva edición de Arena Gamer, con propuestas vinculadas al mundo digital y el entretenimiento interactivo. Además, del 9 al 19 de julio se desarrollará el Festival DivertiTeS – Invierno 2026, impulsado por el Espacio Teatral Títeres en Serio.

En el plano turístico, la agenda incluye actividades gratuitas en el paraje Difunta Correa, con talleres, búsquedas del tesoro, recorridos guiados y propuestas culturales para todas las edades. También habrá experiencias vinculadas al turismo sostenible en Anchipurac, junto con actividades de paleoturismo en Lomas de las Tapias y el Parque Faunístico . A esto se suma la puesta en marcha de la promoción “Vacaciones de Invierno”, con beneficios en alojamientos y descuentos gastronómicos durante julio.

El Dique Punta Negra volverá a ser uno de los puntos fuertes del invierno con la propuesta “ Viví el Punta Negra ”, que combinará feria de emprendedores, gastronomía y espectáculos musicales. En tanto, el Parque Presidente Sarmiento tendrá una jornada recreativa y artística destinada a niños y familias, mientras que el Parque Provincial Ischigualasto será escenario de la iniciativa “San Juan sin Barreras”, enfocada en el turismo accesible.

En este último caso, el parque contará con horario especial de 9 a 16, y mantendrá sus excursiones tradicionales, incluyendo el circuito de luna llena previsto para los días 28, 29 y 30 de julio, con ingreso a las 19:45.

La programación también incluye eventos destacados como la tercera edición de la Noche de las Fábricas, con productores cerveceros artesanales en el Chalet Cantoni; la Astroparty, con observación astronómica y experiencias inmersivas; y “San Juan a la Mesa: entre olivos y vino”, una propuesta que integrará gastronomía regional y producción local.

Entre el 9 y el 12 de julio, de 14 a 18:30, se desarrollará además una nueva edición de Barrio Cultural, impulsada por la Secretaría de Cultura, con participación de artistas, artesanos, emprendedores y organismos públicos en un espacio abierto a la comunidad.

El deporte también tendrá un rol protagónico durante el receso. El domingo 26 de julio se correrá la Maratón Internacional de San Juan 2026, con circuitos de 42K, 21K, 10K y 5K, desde el Dique Punta Negra hasta el Teatro del Bicentenario. Además, el 11 de julio el Estadio San Juan del Bicentenario será sede del encuentro entre Los Pumas y Gales por la Nations Championship, uno de los eventos deportivos más convocantes del mes.

La agenda se completa con actividades de astroturismo en bodegas y aceiteras, degustaciones, espectáculos musicales y una Feria Ambiental y de Emprendedores el 12 de julio en la Hostería de Zonda, con participación de productores y propuestas recreativas.

Desde el área de Seguridad provincial se informó además que se reforzarán los controles policiales en los principales puntos turísticos para acompañar el movimiento previsto durante el receso.

Con una programación que abarca cultura, naturaleza, producción y deporte en distintos rincones de la provincia, San Juan se prepara para recibir las vacaciones de invierno con una oferta amplia y diversa, pensada para residentes y visitantes. La guía completa de actividades está disponible en www.sanjuan.tur.ar