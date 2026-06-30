    • 30 de junio de 2026 - 11:13

    Rawson transforma el Barrio Teniente Silva: nueva luminaria LED pone fin a un reclamo vecinal de 30 años

    El municipio de Rawson desplegó un moderno sistema de luminarias LED para más seguridad y calidad de vida.

    El Barrio Teniente Silva, en Rawson, ahora cuenta con un nuevo sistema de iluminación.

    El Barrio Teniente Silva, en Rawson, ahora cuenta con un nuevo sistema de iluminación.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En una jornada cargada de emoción, el departamento de Rawson vivió un hecho histórico para su infraestructura urbana. El municipio inauguró del nuevo sistema de alumbrado público en el Barrio Teniente Silva, una obra largamente esperada que transforma de manera directa la realidad cotidiana de cientos de familias de la zona.

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    La llegada de la moderna tecnología lumínica representa mucho más que una mejora estética: se traduce en un avance sustancial para la prevención del delito, permitiendo que los vecinos recuperen el uso de los espacios públicos durante las horas nocturnas. Durante el encendido inicial, en intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó que 'esta gestión prioriza la periferia y los barrios tradicionales que sufrieron postergaciones durante años, consolidando un plan de conectividad y seguridad que avanza a paso firme por todo el departamento'.

    Impacto emocional de la obra en Rawson

    Las lágrimas y los abrazos entre los residentes más antiguos del Barrio Teniente Silva reflejaron el impacto emocional de la obra. Por más de tres décadas, las sucesivas comisiones vecinales elevaron petitorios, mantuvieron reuniones y vieron pasar gestiones sin obtener una respuesta definitiva. La oscuridad reinante en las calles del complejo habitacional era un foco constante de preocupación y aislamiento para los habitantes.

    "Fueron treinta años de caminar a oscuras, de tener miedo por nuestros hijos y nietos cuando volvían de estudiar o trabajar", expresó una de las referentes vecinales durante el emotivo acto. La erradicación de las viejas y deficientes lámparas de sodio por un tendido completamente renovado fue recibida por la comunidad como un logro de infraestructura y de reconocimiento formal a su constancia, resiliencia y legítimo derecho a vivir mejor.

    Tecnología y ahorro energéticos

    El despliegue técnico implementado por las cuadrillas municipales consistió en la colocación de modernos artefactos con tecnología LED de última generación, caracterizados por una mayor potencia lumínica y una notable eficiencia energética. Este recambio no solo optimiza la visibilidad a nivel de piso y despeja zonas de sombra críticas, sino que también reduce de manera drástica el consumo eléctrico y disminuye la huella de carbono del municipio.

    La transformación visual del Barrio Teniente Silva es total. Desde la comuna informaron que este abordaje integral incluyó, de forma complementaria, tareas de poda de arbolado público para evitar el bloqueo de los nuevos focos, limpieza de pasajes y mantenimiento general de los accesos. De esta manera, Rawson cierra una de las páginas de postergación más largas de su historia urbana, demostrando que los compromisos asumidos con los vecinos se traducen en realidades tangibles.

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