Rawson: salió de su casa en medio de una pelea vecinal y terminó con un balazo en el pecho

La víctima, de 32 años, sufrió un disparo en el tórax mientras se desarrollaba una pelea en el barrio Ansilta.

Una mujer de 32 años resultó gravemente herida este jueves por la tarde tras recibir un disparo de arma de fuego en medio de una violenta gresca entre vecinos en el barrio Ansilta, en Rawson. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde debió ser sometida a una intervención quirúrgica y permanece en observación. El caso es investigado por la UFI Genérica y fue caratulado provisoriamente como "Abuso de arma de fuego y lesiones", con la intervención del ayudante fiscal Santiago Bruno.

Según informaron fuentes judiciales y policiales, al llegar al lugar los efectivos constataron que la mujer presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la región torácica. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladada en un móvil policial al Hospital Marcial Quiroga, donde los médicos la operaron de urgencia.

De acuerdo con el testimonio de la pareja de la víctima, la mujer habría sido alcanzada por una bala perdida mientras se desarrollaba una pelea entre vecinos en las inmediaciones de su vivienda.

Las primeras averiguaciones indican que el conflicto se habría originado a partir de una discusión protagonizada por integrantes de la familia Garramuño. Al escuchar los disturbios, la mujer salió desde el fondo de su casa hacia la vereda y, en ese momento, recibió el impacto del proyectil.