Otra vez, el "Niño Marta" envuelto en un escándalo: lo acusan de incumplir una publicidad con un local de Rawson

Un fuerte descargo en redes sociales derivó en una denuncia pública contra el influencer sanjuanino conocido como “Niño Marta”, cuyo nombre real es Santiago Fernández, oriundo de Chimbas. La acusación fue realizada por la representante de un emprendimiento gastronómico de Rawson, quien aseguró que el creador de contenido no cumplió con un acuerdo publicitario pactado entre ambas partes.

Según el testimonio difundido en un extenso video, el vínculo comercial comenzó a mediados de mayo , cuando el local contactó al influencer para realizar una publicidad en redes sociales. De acuerdo a su relato, se acordó la entrega de hamburguesas y una suma de dinero a cambio de un reel colaborativo en Instagram.

La denunciante afirmó que en distintas oportunidades le entregaron productos gastronómicos —entre ellos hamburguesas y panchos— y que incluso se coordinó la grabación de un video . Sin embargo, sostuvo que el material no fue publicado en los tiempos acordados y que el contenido final no cumplía con lo pautado por problemas de edición y audio.

En el descargo también señaló que, tras varios intentos de comunicación, el influencer dejó de responder mensajes y llamadas , hasta que finalmente bloqueó a los representantes del emprendimiento en redes sociales.

Reclamo y acusaciones

La joven aseguró además que, ante la falta de respuestas, decidió hacer público el caso para advertir a otros comerciantes sobre situaciones similares. “No cumplió con lo pactado y nos bloqueó”, expresó en el video, donde expuso capturas de conversaciones y detalles del intercambio.

Según su versión, el acuerdo inicial contemplaba una contraprestación mixta entre dinero en efectivo y productos del local, además de la publicación de contenido promocional en redes sociales del influencer.

Otro antecedente polémico con un DiDi Moto

El caso reactivó el nombre de Santiago Fernández, quien meses atrás ya había estado en el centro de una controversia en redes sociales vinculada a un control policial.

De acuerdo a una publicación difundida en marzo por Diario de Cuyo, el episodio se originó cuando la pareja de un conductor de DiDi Moto aseguró en Facebook que Fernández había sido pasajero y durante un operativo policial, el chofer habría sido sancionado porque el acompañante no llevaba casco, lo que derivó en la retención de la licencia de conducir.

El hecho generó repercusión en redes y abrió un debate sobre la responsabilidad del pasajero en ese tipo de situaciones. En su descargo, el Niño Marta dijo que sí llevaba casco y acusó al motociclista de querer sacarle plata porque la infracción no era de él.