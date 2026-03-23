Polémica en San Juan: versiones cruzadas entre el influencer "Niño Marta" y un conductor de DiDi por una multa.

Una fuerte controversia se desató en San Juan en las últimas horas, luego de que se hiciera pública una denuncia en redes sociales contra el influencer local Santiago Fernández, conocido como “Niño Marta”. El conflicto gira en torno a una multa de tránsito y derivó en un cruce de acusaciones que rápidamente tomó repercusión.

El episodio comenzó cuando la pareja de un conductor de DiDi Moto aseguró, a través de un posteo en Facebook, que Fernández había sido pasajero del servicio y que, al atravesar un control policial, el chofer fue sancionado debido a que el acompañante "no llevaba casco". Según relató, el conductor contaba con toda la documentación en regla, pero igualmente le retuvieron la licencia por la infracción.

En ese contexto, sostuvo que el influencer se habría comprometido inicialmente a colaborar con el pago de la multa, incluso facilitando su número de teléfono, aunque luego —según la denunciante— se desentendió de la situación. “ Necesitamos que se haga cargo, está en juego nuestro trabajo ”, expresó, al tiempo que remarcó que la moto es la principal herramienta laboral de su pareja y que atraviesan una situación económica delicada.

Frente a estas acusaciones, el propio "Niño Marta" realizó un descargo en sus redes sociales. Allí afirmó que tomó el servicio para trasladarse hasta la Plaza 25 de Mayo y negó responsabilidad en la infracción. Según su versión, el casco lo llevaba el conductor y no él, y además indicó que el motociclista presentaba otras irregularidades, como la tarjeta verde vencida.

El influencer también cuestionó el monto de la multa, que —según señaló— ascendería a más de 500 mil pesos, y denunció haber sido víctima de hostigamiento tras la difusión de su número telefónico en redes sociales.

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Lejos de calmarse, el conflicto escaló cuando la pareja del conductor volvió a expresarse públicamente. En un nuevo mensaje, acusó a Fernández de borrar mensajes y audios que, según ella, comprometían su versión. Además, rechazó las acusaciones sobre una supuesta documentación irregular y negó cualquier intención de obtener dinero, insistiendo en que el reclamo apunta a generar conciencia.

“Así como hay normas para el conductor, también las hay para los pasajeros. El casco salva vidas”, señaló, apelando a la responsabilidad compartida en este tipo de servicios. “Así como hay normas para el conductor, también las hay para los pasajeros. El casco salva vidas”, señaló, apelando a la responsabilidad compartida en este tipo de servicios.

El caso generó un intenso debate en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldan al trabajador y quienes apoyan la postura del influencer, en una discusión que pone en foco tanto la seguridad vial como las condiciones en las que operan este tipo de servicios de transporte.