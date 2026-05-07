Orrego en el Día de la Minería: "Hemos generado oportunidades para que lleguen las inversiones, hemos sembrado confianza"

Durante el acto central por el Día de la Minería en el marco de la Expo San Juan Minera 2026 , el gobernador Marcelo Orrego brindó un discurso centrado en la previsibilidad, la seguridad jurídica y la importancia estratégica de San Juan en el escenario global de la transición energética. Ante un auditorio colmado de autoridades nacionales, provinciales y empresarios del sector, el mandatario reafirmó que para su gestión la minería es una política de Estado que define la identidad productiva de la provincia.

Martín Llaryora, a solas con DIARIO DE CUYO en la Expo San Juan Minera: "Ser parte de la mesa minera es un hecho central"

Orrego inició su alocución haciendo un repaso por la historia reciente de la provincia, señalando que San Juan hace minería desde la década de los 80 y que la actividad se consolidó en los 2000. “Nosotros la conseguimos, como siempre digo, como una política de estado. Esto nos define, claramente nos define, porque tenemos una matriz productiva que es muy importante, donde, por supuesto, más del 80 por 100 de nuestras exportaciones tienen que ver con los minerales” , afirmó el gobernador.

No obstante, destacó que el modelo sanjuanino apuesta a la convivencia de sectores: “Valoramos muchísimo la diversificación de la economía. Tenemos una gran agroindustria. Somos el primer productor de aceite de oliva, el segundo productor y exportador de vino... somos el primer productor de tomates industrializados, y, por supuesto, la minería es un motor fundamental” .

Un punto central de su discurso fue el reconocimiento al trabajo conjunto con sus pares de otras provincias. Orrego recordó cómo nació la Mesa del Cobre , inspirada en la Mesa del Litio, durante una misión oficial en Europa: “La supimos concebir allá por el Parlamento Europeo. Tuvimos la oportunidad de, todos juntos, imaginar, por qué no, generar la mesa del cobre junto con Alfredo Cornejo, con Raúl (Jalil), con Carlos (Sadir), con Gustavo Sáenz” .

El gobernador subrayó el potencial geológico de la región frente a la demanda mundial de minerales críticos: “Sabíamos de la capacidad que tenía Argentina, habida cuenta de que el 40 por 100 de la reserva de cobre del mundo se encuentra en la Cordillera de los Andes, que nosotros compartimos con Chile y con Perú” .

El clima de negocios y el rol de la Nación

Orrego no ahorró elogios hacia la actual gestión nacional y las herramientas legales que, según su visión, han cambiado el panorama para los inversores. “Tuvimos un presidente que tomó una decisión, que es mejorar la macro, generar los climas de negocio para que sucediera. Y empezó a haber estabilidad fiscal, y después de la estabilidad fiscal tuvimos la oportunidad de que llegara la seguridad jurídica”, señaló, mencionando además el impacto positivo del RIGI y la eliminación del cepo cambiario.

Sin embargo, aclaró que la soberanía sobre los recursos sigue siendo provincial: “Tuvimos un presidente que tomó una decisión política, pero también es cierto que las provincias... como lo establece la constitución, los recursos naturales son del estado provincial. Siempre es muy importante poder mostrar qué somos, qué queremos y a dónde vamos”.

Un Estado moderno y la siembra de confianza

El mandatario sanjuanino explicó que, ante la incertidumbre económica nacional, su equipo trabajó en agilizar procesos internos: “Necesitamos un estado moderno, atento a las circunstancias, a la necesidad de los nuevos tiempos, lo hicimos. Las inversiones llegan donde hay buen clima de negocio, las inversiones llegan donde hay confianza”.

Sobre este punto, dejó una de las frases más destacadas de la jornada: “Como siempre digo, no solo en el ámbito del trabajo, también lo hago en el ámbito de la vida: la confianza se gana en gramos y se pierde en kilos. Lo que había que sembrar era confianza, lo otro va a venir por añadidura”.

Para cerrar, el gobernador apeló a la unidad institucional del país: “Quien conduce el avión es el presidente de la nación... yo quiero que al presidente le vaya bien. Si al presidente le va bien, nos va bien a todos los argentinos”.