YPF confirmó en la Expo Minera San Juan que desde agosto distribuirá para toda la industria el Diesel Minero, un combustible especial

La refinería de YPF en Luján de Cuyo, en la vecina provincia de Mendoza , producirá un combustible especialmente diseñado para la minería que se distribuidrá a partir de agosto.

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Se trata del nuevo Diesel 10 Minero, un gasoil de ultra bajo azufre que la compañía comenzará a distribuir desde agosto y que estará destinado a abastecer a toda la industria minera argentina, especialmente a los grandes proyectos metalíferos de alta montaña.

El anuncio fue realizado en el marco de la Expo San Juan Minera y marca un paso estratégico para Mendoza dentro de la cadena energética minera. Es que gracias a los 600 millones de dólares invertidos en la refinería de Luján de Cuyo no solo concentra actualmente la producción del gasoil minero que consume el sector, sino que además será la planta desde donde se elaborará este nuevo combustible adaptado a las exigencias tecnológicas de los equipos de última generación.

“Luján de Cuyo es la refinería que abastece a toda la industria minera y es donde se produce el gasoil minero y donde se va a producir el nuevo Diesel 10 Minero”, explicó Germán Stocker, vocero de la división minera de YPF.

Según detalló, el combustible fue desarrollado pensando en las nuevas motorizaciones que comienzan a llegar con el avance de los proyectos de cobre. “Los equipos fuera de ruta más modernos utilizan tecnologías Euro 5 y Tier 4 en adelante. Este combustible permite que puedan funcionar correctamente los sistemas de postratamiento y reducir emisiones de gases de efecto invernadero”, señaló.

Pero uno de los puntos que destacó la empresa es que el producto también podrá ser utilizado en maquinaria más antigua sin necesidad de reconversión. “Las minas no van a tener que convertir sus equipos más antiguos para poder utilizar el combustible. Lo van a poder usar sin ningún inconveniente”, sostuvo el ejecutivo. Aunque aclaró que, en esos casos, al no contar con sistemas modernos de postratamiento, “se pierde una oportunidad ambiental”.

Desde YPF indicaron que el nuevo Diesel 10 Minero reemplazará al actual gasoil minero desarrollado años atrás por la compañía y que hoy es utilizado por más del 70% de sus clientes del sector. La transición comenzará en agosto, cuando se produzca la salida definitiva del combustible actual.

“Estamos muy emocionados y con mucha energía puesta en este producto. También es una enorme responsabilidad porque abastecemos más del 90% de la industria minera argentina. Nueve de cada diez litros de gasoil que consume la minería los entregamos nosotros”, aseguró Stocker. “Estamos muy emocionados y con mucha energía puesta en este producto. También es una enorme responsabilidad porque abastecemos más del 90% de la industria minera argentina. Nueve de cada diez litros de gasoil que consume la minería los entregamos nosotros”, aseguró Stocker.

La apuesta de la petrolera se da en un contexto de fuerte expansión de la actividad minera y de creciente demanda energética. Desde la empresa señalaron que ya observan un incremento concreto en los despachos vinculados al sector.

“Este año ya estamos viendo una curva importante de crecimiento en los despachos de combustible a la minería. Lo estamos evidenciando con números concretos y era algo que habíamos previsto en nuestra planificación”, explicó Stocker.

YPF proyecta incluso un crecimiento del 15% en la demanda de combustibles vinculados a la actividad minera, impulsado principalmente por los desarrollos de cobre que avanzan en provincias como San Juan.

La producción del nuevo combustible se enmarca dentro del proceso de modernización que la compañía viene realizando en la refinería mendocina desde hace cinco años. Allí se realizaron inversiones por más de US$ 600 millones destinadas a adecuar la planta para producir combustibles de ultra bajo azufre.