Santilli a CUYO MINERO por el posible traspaso de Nación de la Ruta 153: "Para nosotros es clave el desarrollo de infraestructura para el crecimiento"

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La visita a San Juan de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, dejó al mediodía de hoy una novedad, que de concretarse, será de mucha utilidad para el desarrollo productivo del sur provincial. Es que Nación analiza el traspaso del manejo de la Ruta 153 que une Sarmiento con Calingasta, de acuerdo a lo que dijo el funcionario que mantiene vínculo con los gobernadores.

Santilli explicó a CUYO MINERO que sobre la Ruta 153 lo que se busca es el desarrollo de la infraestructura como "una pieza clave para el proceso de crecimiento argentino". La intención oficial es que San Juan logre capitalizar su enorme potencial a través de una red vial moderna que soporte el flujo de las industrias extractivas y productivas.

"Para nosotros es clave el desarrollo de infraestructura para el crecimiento", dijo el funcionario a este diario. De todos modos, no se explicó cuándo se hará, pero lo cierto es que el único aporte de Nación pasa por lo administrativo, no por el financiamiento.

El Ejecutivo provincial ya conoce esta forma del Gobierno nacional de manejarse con las rutas nacionales (ya lo hizo con la RN 20, por ejemplo), de las cuales no se hace cargo pero que, luego de una adenda, les traspasa a las provincias la administración para que cada distrito se encargue de arreglarlas.

“Para el Gobierno nacional, para el presidente Milei y para la República Argentina es muy importante”, sostuvo el ministro. En ese sentido, destacó la llegada de funcionarios nacionales de primera línea y aseguró que la minería forma parte de los sectores que el Ejecutivo busca potenciar junto al agro, la energía y la economía del conocimiento.