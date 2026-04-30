Feria de Artesanías: Orrego destacó impacto laboral y turismo casi pleno

La Feria de Artesanías abrió en San Juan con más de 300 expositores y gran expectativa turística, consolidándose como evento clave cultural y económico.

El gobernador Marcelo orrego encabezó el acto de apertura de la Feria de Artesanías, que reúne a cientos de visitantes y expositores en San Juan.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la apertura de la Feria de Artesanía en San Juan, destacando el rol del evento en la generación de empleo y la promoción de la identidad local. La Feria de Artesanías reúne a cientos de expositores y posiciona a la provincia como un polo cultural.

El acto inaugural se realizó en el Complejo Ferial Costanera, en Chimbas, con una amplia convocatoria de público y autoridades. Acompañaron al mandatario funcionarios provinciales y referentes culturales, quienes recorrieron los stands en una jornada marcada por la diversidad y el color de las producciones artesanales.

Feria de Artesanías y desarrollo cultural La Feria de Artesanías cuenta con más de 300 expositores nacionales e internacionales, incluyendo representantes de Córdoba y Buenos Aires. Este evento, con más de tres décadas de trayectoria, se consolida como uno de los principales encuentros culturales de la región, promoviendo el intercambio de saberes y tradiciones.

Durante su discurso, Orrego resaltó la importancia del trabajo artesanal: subrayó que los más de 250 stands generan empleo genuino, destacando que muchas de estas iniciativas son emprendimientos familiares que sostienen la economía local en un contexto complejo.

Además, el gobernador puso en valor el impacto turístico, al señalar que San Juan alcanzará casi el 100% de ocupación hotelera, impulsada por la coincidencia del evento con otras actividades relevantes en la provincia.