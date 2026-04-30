Se acerca el día Star Wars y viene cargado de novedades

El 4 de mayo activa una agenda épica con maratones en Disney+, playlist en Spotify y el esperado regreso de los mandalorianos a las pantallas.

"Star Wars: The Mandalorian and Grogu", cuyo estreno en cines está previsto para el 21 de mayo.

La galaxia se prepara para una celebración épica: el 4 de mayo llega el Día Star Wars y Disney ha puesto en marcha un despliegue masivo de experiencias para los fans latinoamericanos, centrando los festejos en la cuenta regresiva hacia el estreno cinematográfico de Star Wars: The Mandalorian and Grogu el próximo 21 de mayo.

image El slogan del nuevo día de Star Wars. "May the 4th be with you" (o "Que el 4 de mayo te acompañe") es un juego fonético que nace de la similitud sonora, en inglés, con la icónica frase de la saga: "May the Force be with you" ("Que la Fuerza te acompañe")

Estrenos y novedades en Disney+ El servicio de streaming será el epicentro del contenido hogareño este 4 de mayo. La plataforma no solo contará con el catálogo habitual de Andor, El libro de Boba Fett y The Mandalorian, sino que presentará el esperado final de la serie animada Star Wars: Maul – Lord de las Sombras. Los dos últimos episodios revelarán el desenlace del intento de Maul por reconstruir su sindicato criminal tras los eventos de La Guerra de los Clones.

Para quienes prefieren la pantalla grande, el Star Wars Day ofrecerá funciones especiales de Star Wars: The Mandalorian and Grogu en salas IMAX seleccionadas de Argentina, Brasil y México. Esta película, dirigida por Jon Favreau, sigue las aventuras de Din Djarin y el joven aprendiz Grogu mientras enfrentan a los señores de la guerra imperiales que aún acechan la Galaxia tras la caída del Imperio.

Experiencias temáticas: de la Feria del Libro a Spotify Más allá de la pantalla, la celebración se extiende a otros ámbitos culturales y comerciales. En Buenos Aires, el stand de Editorial Planeta en la Feria Internacional del Libro ofrecerá propuestas especiales para los seguidores de la saga hasta el mismo 4 de mayo.