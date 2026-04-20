Disney reveló en CinemaCon sus próximos estrenos: secuelas y nuevas promesas

El estudio dio a conocer su ambiciosa agenda para el resto del año y principios de 2027, que incluye lo nuevo de Star Wars y de Toy Story.

Disney anunció que Star Wars: The Mandalorian and Grogu, llegará a los cines el 21 de mayo.

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¡El futuro de Disney ya está aquí! Con un despliegue de estrellas y adelantos exclusivos, la casa del ratón reveló en la CinemaCon 2026 de Las Vegas su estrategia para los próximos meses: anunció estrenos que combinan el peso de sus franquicias históricas con apuestas visuales de alto impacto.

La presentación del estudio destacó los próximos títulos de Disney Live Action, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios y Searchlight Pictures. "Disney seguirá ofreciendo experiencias cinematográficas imperdibles que llevarán al público a sus cines (...) En nuestros siete estudios, todo se trata de narrativas de alta calidad con corazón y humor que resuenan en todo el mundo y superan la prueba del tiempo, y nadie lo hace como Disney", dijo Alan Bergman, chairman de Disney Entertainment, Studios.

"Star Wars: The Mandalorian and Grogu", "Toy Story 5" y "Avengers: Doomsday" fueron algunas de las confirmaciones para este año.

También se mencionaron en postproducción los títulos Super Troopers 3, Behemoth! (con Pedro Pascal) y Sweetsick (con Cate Blanchett), aún sin fechas específicas de estreno.

La agenda oficial de Disney La hoja de ruta oficial, detallada con las fechas confirmadas: