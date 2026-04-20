    • 20 de abril de 2026 - 20:13

    Disney reveló en CinemaCon sus próximos estrenos: secuelas y nuevas promesas

    El estudio dio a conocer su ambiciosa agenda para el resto del año y principios de 2027, que incluye lo nuevo de Star Wars y de Toy Story.

    Disney anunció que Star Wars: The Mandalorian and Grogu, llegará a los cines el 21 de mayo.

    Disney anunció que Star Wars: The Mandalorian and Grogu, llegará a los cines el 21 de mayo.

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    ¡El futuro de Disney ya está aquí! Con un despliegue de estrellas y adelantos exclusivos, la casa del ratón reveló en la CinemaCon 2026 de Las Vegas su estrategia para los próximos meses: anunció estrenos que combinan el peso de sus franquicias históricas con apuestas visuales de alto impacto.

    La presentación del estudio destacó los próximos títulos de Disney Live Action, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios y Searchlight Pictures. "Disney seguirá ofreciendo experiencias cinematográficas imperdibles que llevarán al público a sus cines (...) En nuestros siete estudios, todo se trata de narrativas de alta calidad con corazón y humor que resuenan en todo el mundo y superan la prueba del tiempo, y nadie lo hace como Disney", dijo Alan Bergman, chairman de Disney Entertainment, Studios.

    "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", "Toy Story 5" y "Avengers: Doomsday" fueron algunas de las confirmaciones para este año.

    También se mencionaron en postproducción los títulos Super Troopers 3, Behemoth! (con Pedro Pascal) y Sweetsick (con Cate Blanchett), aún sin fechas específicas de estreno.

    La agenda oficial de Disney

    La hoja de ruta oficial, detallada con las fechas confirmadas:

    • El Diablo viste a la moda 2 (30 de abril)

      • Detalles: Secuela del fenómeno de 2006 con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci a la revista Runway.

    • Star Wars: The Mandalorian and Grogu (21 de mayo)

      • Detalles: Dirigida por Jon Favreau. Din Djarin y Grogu enfrentan a los señores de la guerra imperiales tras la caída del Imperio.

    • Toy Story 5 (17 de junio)

      • Detalles: El grupo de Woody y Buzz se enfrenta a "Lilypad", una tableta tecnológica que amenaza su propósito de jugar con Bonnie.

    • Moana (9 de julio)

      • Detalles: Reinterpretación en acción real con Catherine Lagaaia y Dwayne Johnson. Cuenta con canciones originales de Lin-Manuel Miranda.

    • La Guerra de los Últimos (Agosto)

      • Detalles: Thriller postapocalíptico dirigido por Ridley Scott. Jacob Elordi y Josh Brolin buscan esperanza en un mundo despiadado.

    LA GUERRA DE LOS ÚLTIMOS PÓSTER
    La guerra de los últlimos

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    • La Caída de la ballena (15 de octubre)

      • Detalles: Un hombre (Austin Abrams) queda atrapado dentro de una ballena cachalote y debe usar las lecciones de su padre para escapar.

    • Wild Horse Nine (Noviembre)

      • Detalles: Comedia negra de Martin McDonagh ambientada en la Isla de Pascua en 1973, con John Malkovich y Sam Rockwell.

    • Hexed (26 de noviembre)

      • Detalles: Una adolescente descubre sus poderes mágicos y viaja al reino de Hexe junto a su madre. Voces de Hailee Steinfeld y Rashida Jones.

    • Avengers: Doomsday (17 de diciembre)

      • Detalles: El regreso de Robert Downey Jr. como Victor Von Doom bajo la dirección de los hermanos Russo. Un cruce de héroes de tres universos distintos.

    • La Era de Hielo: mundo de lava (4 de febrero de 2027)

      • Detalles: Manny, Sid y Diego exploran una zona desconocida del Mundo Perdido repleta de dinosaurios y lava.

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