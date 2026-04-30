Arranca hoy la Feria Internacional de Artesanías: días, horarios, precios y quiénes entran gratis

El calendario cultural de San Juan inaugura hoy una de sus citas más convocantes. La XXXI edición de la Feria Internacional de Artesanías abre sus puertas este 30 de abril en el Costanera Complejo Ferial , en Chimbas. Hasta el 10 de mayo, el predio se convertirá en un epicentro de tradición y diseño con la participación de cientos de artesanos locales, nacionales y del exterior.

La cuarta temporada de "El encargado" con Guillermo Francella, ya está disponible

31° Feria Internacional de Artesanías, un clásico que vuelve a San Juan: todo lo que tenés que saber para no perderte detalle

La muestra se podrá visitar durante diez jornadas consecutivas, ofreciendo una alternativa ideal para el tiempo libre y el esparcimiento familiar.

Para esta edición 2026, la organización ha definido un esquema de precios que contempla beneficios para jubilados y menores:

Horario: Todos los días de 16:00 a 22:00 horas .

Fecha: Del 30 de abril al 10 de mayo.

Una convocatoria masiva y selecta

El prestigio de la feria se refleja en la alta demanda de los expositores. Este año, el proceso de selección fue riguroso: se completaron cerca de 650 formularios para cubrir un total de 270 stands.

Sergio Gil, referente de la organización, explicó a DIARIO DE CUYO que se decidió mantener la escala habitual para garantizar la rentabilidad de los artesanos y evitar la repetición de rubros. “No ampliamos la feria para preservar la calidad; queremos que sea beneficioso para los artesanos y que el público encuentre variedad genuina”, destacó.

El Predio Costanera: organización y novedades

El paseo está diseñado para una circulación cómoda y organizada a través de cinco carpas estructurales numeradas del 1 al 5:

Artesanías (Carpas 1, 2 y 3): El corazón del evento, con piezas de madera calada, ropa de diseño pintada a mano y novedades en cerámica.

Diseño: Un espacio para las tendencias y la creatividad contemporánea.

Emprendedores y Gastronomía: Una carpa central que alberga sectores comerciales y propuestas culinarias.

Stands Institucionales: Participación de los municipios y el Mercado Artesanal Luisa Escudero, que premiará los mejores trabajos de la feria sobre el cierre del evento.