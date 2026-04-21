31° Feria Internacional de Artesanías, un clásico que vuelve a San Juan: todo lo que tenés que saber para no perderte detalle

El calendario cultural de la provincia aguarda una de sus citas más convocantes: la Feria Internacional de Artesanías . La inauguración será el 30 de abril en el Predio Costanera de Chimbas , y se podrá visitar hasta el 10 de mayo . Un paseo de tradición y diseño con cientos de artesanos provenientes de la provincia, el país y el exterior.

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En su XXI edición, la Feria Internacional de Artesanías ha superado las expectativas de convocatoria previa. Según confirmaron a DIARIO DE CUYO, la demanda de stands fue masiva, reflejando el prestigio que el evento mantiene a nivel país. Sergio Gil, referente de la organización, destacó el minucioso proceso de selección que debieron llevar a cabo: "Este año hubo cerca de 650 formularios completados para cubrir 270 stands ", marcó.

Sin embargo, agregó que, a pesar de este interés, la decisión fue mantener la escala habitual en el Predio Costanera para preservar la calidad y la rentabilidad de los participantes. "No ampliamos la feria porque, al ampliarla, por ahí sería beneficioso para la organización, pero no para los artesanos, porque la feria se empezaría a volver muy repetitiva en distintos rubros y al final eso impactaría en la venta", explicó.

El predio estará organizado en cinco carpas estructurales. El corazón del evento lo conformarán tres carpas destinadas exclusivamente a los artesanos; y habrá otra de diseño y una central que albergará a emprendedores, sectores comerciales y propuestas gastronómicas . Además, se sumarán los stands institucionales de los distintos municipios y el del Mercado Artesanal Luisa Escudero , dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia. Y como ya es tradición, será el Mercado Artesanal de San Juan el que, sobre la recta final, tendrá a su cargo la selección y premiación de los mejores trabajos de la feria 2026.

Entre los 300 expositores previstos, se destaca la llegada de unos 30 artesanos que se incorporan por primera vez tras un riguroso proceso de fiscalización. En esta edición, la apuesta es por la originalidad y el trabajo manual puro. "Viene gente que hace calados en madera, piezas muy pequeñas, muy bonito; gente de ropa de diseño pintada a mano y novedades en cerámica. Vamos variando en los rubros", adelantó el organizador.

Para mejorar la experiencia del visitante, este año se ha ampliado el sector de estacionamiento y se ha reforzado la señalización de las carpas, que estarán numeradas del 1 al 5 para facilitar el recorrido.

Con una entrada general de $ 4.000, la invitación queda abierta para disfrutar de diez días dedicados al talento manual y la identidad regional en el Costanera Complejo Ferial.

FERIA artesanías

San Juan como polo de atracción nacional

La feria no solo atrae al público local, sino que es un destino codiciado por maestros artesanos de todo el país, especialmente de Córdoba y Buenos Aires. Muchos de ellos eligen San Juan por encima de otras plazas nacionales debido a la calidez del público y el nivel de ventas. "Es un buen mercado San Juan. Nos comentan que les gusta porque el público es más familiar, hay una cierta seguridad y, tienen buenas ventas", señaló Gil, añadiendo que incluso reciben visitantes de provincias vecinas.

Datos de la XXXI Feria Internacional de Artesanías

Fecha: Del 30 de abril al 10 de mayo.

Lugar: Costanera Complejo Ferial San Juan (Chimbas)

Horario: De 16 a 22 h

Entrada General: $4.000

$4.000 Jubilados: Lunes a jueves: gratis Viernes, sábados y domingos: $2.000

Niños: gratis hasta los 10 años

Estacionamiento: Gratuito dentro del predio