    • 4 de junio de 2026 - 08:09

    Murió Marita Monteleone, la histórica voz de los mensajes telefónicos que escucharon generaciones de argentinos

    La locutora falleció a los 68 años luego de varios días internada en terapia intensiva.

    Marita Monteleone.

    Marita Monteleone.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mundo de la radio y la locución atraviesa horas de tristeza tras conocerse la muerte de Marita Monteleone, la reconocida profesional que se convirtió en una de las voces más populares del país gracias a los mensajes automáticos de la telefonía fija. Tenía 68 años y había permanecido internada en terapia intensiva durante los últimos días.

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    Aunque muchos no conocían su nombre, millones de argentinos escucharon su voz durante décadas al realizar una llamada telefónica. Frases como “El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio” o los avisos de líneas congestionadas la transformaron en un ícono de la comunicación cotidiana.

    La noticia de su fallecimiento fue confirmada este miércoles y generó una fuerte repercusión entre colegas, oyentes y figuras de los medios. Sus restos serán velados en Buenos Aires, según trascendió tras conocerse la información.

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    Marita Monteleone.

    Marita Monteleone.

    Monteleone desarrolló una extensa carrera en radio y locución comercial. Además de su trabajo para los sistemas telefónicos de ENTel y posteriormente Telefónica, pasó por importantes emisoras nacionales y recibió distintos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, entre ellos dos premios Martín Fierro.

    Nacida en 1957, logró construir una identidad única dentro del medio gracias a un tono de voz que se volvió inconfundible para varias generaciones. Su trabajo trascendió el ámbito profesional y pasó a formar parte de la cultura popular argentina.

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    Marita Monteleone.

    Marita Monteleone.

    En los últimos años había atravesado problemas de salud y situaciones personales complejas que incluso tomaron estado público. Sin embargo, continuó siendo una figura muy querida y respetada dentro del ambiente artístico y radial.

    Con su partida, la locución argentina pierde a una de sus voces más emblemáticas, una profesional que dejó una marca imborrable en la memoria auditiva de millones de personas.

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