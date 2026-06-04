Murió Marita Monteleone, la histórica voz de los mensajes telefónicos que escucharon generaciones de argentinos

El mundo de la radio y la locución atraviesa horas de tristeza tras conocerse la muerte de Marita Monteleone, la reconocida profesional que se convirtió en una de las voces más populares del país gracias a los mensajes automáticos de la telefonía fija. Tenía 68 años y había permanecido internada en terapia intensiva durante los últimos días.
Aunque muchos no conocían su nombre, millones de argentinos escucharon su voz durante décadas al realizar una llamada telefónica. Frases como “El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio” o los avisos de líneas congestionadas la transformaron en un ícono de la comunicación cotidiana.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada este miércoles y generó una fuerte repercusión entre colegas, oyentes y figuras de los medios. Sus restos serán velados en Buenos Aires, según trascendió tras conocerse la información.
Monteleone desarrolló una extensa carrera en radio y locución comercial. Además de su trabajo para los sistemas telefónicos de ENTel y posteriormente Telefónica, pasó por importantes emisoras nacionales y recibió distintos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, entre ellos dos premios Martín Fierro.
Nacida en 1957, logró construir una identidad única dentro del medio gracias a un tono de voz que se volvió inconfundible para varias generaciones. Su trabajo trascendió el ámbito profesional y pasó a formar parte de la cultura popular argentina.
En los últimos años había atravesado problemas de salud y situaciones personales complejas que incluso tomaron estado público. Sin embargo, continuó siendo una figura muy querida y respetada dentro del ambiente artístico y radial.
Con su partida, la locución argentina pierde a una de sus voces más emblemáticas, una profesional que dejó una marca imborrable en la memoria auditiva de millones de personas.