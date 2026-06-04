Murió Marita Monteleone, la histórica voz de los mensajes telefónicos que escucharon generaciones de argentinos

El mundo de la radio y la locución atraviesa horas de tristeza tras conocerse la muerte de Marita Monteleone , la reconocida profesional que se convirtió en una de las voces más populares del país gracias a los mensajes automáticos de la telefonía fija. Tenía 68 años y había permanecido internada en terapia intensiva durante los últimos días.

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Aunque muchos no conocían su nombre, millones de argentinos escucharon su voz durante décadas al realizar una llamada telefónica. Frases como “El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio” o los avisos de líneas congestionadas la transformaron en un ícono de la comunicación cotidiana.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada este miércoles y generó una fuerte repercusión entre colegas, oyentes y figuras de los medios . Sus restos serán velados en Buenos Aires, según trascendió tras conocerse la información.

Monteleone desarrolló una extensa carrera en radio y locución comercial. Además de su trabajo para los sistemas telefónicos de ENTel y posteriormente Telefónica, pasó por importantes emisoras nacionales y recibió distintos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, entre ellos dos premios Martín Fierro.

Nacida en 1957, logró construir una identidad única dentro del medio gracias a un tono de voz que se volvió inconfundible para varias generaciones. Su trabajo trascendió el ámbito profesional y pasó a formar parte de la cultura popular argentina.

image Marita Monteleone.

En los últimos años había atravesado problemas de salud y situaciones personales complejas que incluso tomaron estado público. Sin embargo, continuó siendo una figura muy querida y respetada dentro del ambiente artístico y radial.

Con su partida, la locución argentina pierde a una de sus voces más emblemáticas, una profesional que dejó una marca imborrable en la memoria auditiva de millones de personas.