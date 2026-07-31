Jáchal suspendió el Festival del Molino Viejo por la tragedia aérea de Valle Fértil

Desde la Municipalidad de Jáchal confirmaron que el evento previsto para este sábado 1 de agosto no se concretará. Los detalles.

El tradicional homenaje a Buenaventura Luna, previsto para este sábado en Huaco, fue suspendido por decisión de la Municipalidad de Jáchal. El motivo es la conmoción que aun genera la tragedia aérea de Valle Fértil, teniendo en cuenta que una de sus víctimas es oriunda del departamento el norte.

Desde el municipio explicaron a DIARIO DE CUYO que la suspensión responde tanto al duelo que vive la comunidad como al traslado de los restos del jefe de Bomberos para su despedida en el departamento, Rubén Castro. Así lo aseguró Vito Gómez, titular del área de Turismo del municipio. De esta manera, toda la jornada prevista en el marco de un nuevo aniversario de Buenaventura Luna no se llevará a cabo. Por el momento no confirmaron si es una cancelación o se reprogramará la fecha.

Cabe recordar que desde el municipio durante esta semana habían informado la grilla de artistas que serían parte de la actual edición. La programación contemplaba la presentación del grupo nacional Los Sacheros, junto a artistas sanjuaninos como Taku, Los Arrieros Huaqueños, Periferia Folk, Agustín González, El Siete Cincuenta y el Ballet Recuerdos de Mi Tierra.

El festival, que se realiza cada año en torno al aniversario del fallecimiento de Buenaventura Luna, busca mantener vigente el legado del poeta, escritor y compositor que retrató en sus obras el paisaje cuyano, las costumbres rurales y la identidad del pueblo argentino, dejando una huella imborrable en la cultura popular. Sin embargo, este año el espíritu de celebración quedó eclipsado por el dolor provocado por el accidente de helicóptero registrado en Ischigualasto.

Jáchal esperará a su héroe caído en servicio Rubén Castro era una figura ampliamente reconocida dentro de la fuerza policial. Con una extensa trayectoria en la División Bomberos de la Policía de San Juan, había dedicado gran parte de su vida al servicio público y era muy querido en su departamento natal. Su fallecimiento provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y la comunidad jachallera.