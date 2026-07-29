    • 29 de julio de 2026 - 06:51

    Dos empresas compiten por la millonaria obra para remodelar la Terminal de Ómnibus de Jáchal

    La Municipalidad concretó la apertura de sobres de la licitación pública con un presupuesto oficial de $450 millones. Dos empresas constructoras presentaron sus propuestas económicas y técnicas.

    La obra contempla la remodelación integral y puesta en valor de la Terminal de Ómnibus de Jáchal, un espacio clave para el transporte de pasajeros y la conectividad del departamento.

    La obra contempla la remodelación integral y puesta en valor de la Terminal de Ómnibus de Jáchal, un espacio clave para el transporte de pasajeros y la conectividad del departamento.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de Jáchal dio un paso clave hacia la modernización de la infraestructura urbana al realizar la apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 1/2026, destinada a la remodelación integral y puesta en valor de la Terminal de Ómnibus de la ciudad.

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    El acto administrativo se desarrolló en la Sala de Conferencias del edificio comunal, en el marco del Expediente Administrativo N.º 2447/2026 y bajo las normativas del Decreto N.º 279/2026. La ceremonia estuvo encabezada por el secretario de Hacienda y Finanzas, Cristian Agudo; la contadora Rocío Gordillo Mathius; el director de Obras, Ramón Horacio Torres; y el jefe de la Oficina de Despacho, Javier Nicolás Llanos.

    Las ofertas sobre la mesa

    Durante el procedimiento oficial, los funcionarios constataron la presentación de dos ofertas en término que cumplieron con la totalidad de los requisitos legales, técnicos y tributarios exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones:

    Primera oferta: Presentada por la firma Terusi Construcciones S.A.

    Segunda oferta: Presentada por la empresa Miliar S.R.L.

    Ambas propuestas incorporaron sus respectivas ofertas económicas y plazos de ejecución estipulados para concretar los trabajos.

    Cómo sigue el proceso y detalles de la obra

    Tras la lectura íntegra del acta y la firma de los representantes presentes, el expediente pasó a manos de la comisión evaluadora y adjudicataria, la cual tendrá la misión de analizar minuciosamente los detalles técnicos y económicos para determinar qué propuesta resulta más conveniente para los intereses del departamento.

    El proyecto de refacción cuenta con un presupuesto oficial de $450.000.000 y contempla un plazo de ejecución estimado de 100 días corridos a partir de la firma del contrato. La iniciativa apunta a transformar por completo la fachada, optimizar la infraestructura general y actualizar los servicios de un punto de acceso vital para la conectividad y el movimiento diario de vecinos y turistas en el norte sanjuanino.

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