    • 29 de julio de 2026 - 06:48

    Avanza la repavimentación de avenida Benavídez: ya renovaron 900 metros de un corredor clave

    La obra de repavimentación financiada íntegramente por el Gobierno de San Juan continuará hasta cubrir 3,3 kilómetros entre calles Salta y Bonduel.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La repavimentación de la avenida Benavídez sigue avanzando en Chimbas y ya muestra un importante progreso. La obra, ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad con fondos íntegramente provinciales, alcanzó cerca de 900 metros de nuevo pavimento desde la intersección con calle Salta y continúa su marcha hacia el oeste.

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    Actualmente, el frente de trabajo se encuentra próximo a calle Maradona, como parte de una intervención que busca renovar uno de los corredores más transitados del Gran San Juan y mejorar tanto la circulación como la seguridad vial.

    Antes de colocar la nueva carpeta asfáltica, Vialidad Provincial realizó tareas de bacheo y recuperación de la base de la calzada, con el objetivo de garantizar una mayor vida útil del pavimento.

    La ejecución se desarrolla mediante frentes de trabajo dinámicos, una metodología similar a la utilizada recientemente en avenida Libertador, en Santa Lucía, que permite mantener el avance de la obra reduciendo al mínimo las complicaciones para el tránsito.

    Desde el Gobierno provincial destacaron que la intervención se financia con recursos propios y permitirá optimizar las condiciones de circulación sobre una vía estratégica que conecta los departamentos de Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía, beneficiando diariamente a miles de conductores y fortaleciendo la conectividad del Gran San Juan.

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