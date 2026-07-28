Chucuma abre sus puertas para celebrar a la Pachamama con una jornada de tradición y turismo comunitario

Cada 1° de agosto en distintas regiones de Latinoamérica se realiza una ceremonia que logró sostenerse con el paso del tiempo por el Día de la Pachamama. La misma consiste en honrar a la madre tierra y pedir bonanza para los meses venideros. En ese contexto, en Valle Fértil estarán llevando a cabo una jornada en un sitio muy especial, como es Chucuma .

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La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Valle Fértil junto a la comunidad diaguita Misipay y el emprendimiento turístico Ñutoj, combinará el momento de ceremonia y conexión con los ancestros, gastronomía regional, recorridos patrimoniales y un encuentro entre generaciones para acercar a vecinos y visitantes a las raíces culturales del departamento.

La iniciativa forma parte del programa de revalorización de ceremonias y tradiciones originarias que lleva adelante desde hace dos años la Dirección de Pueblos Originarios de Valle Fértil, un área que fue creada con el propósito de preservar la identidad y la memoria de los pueblos originarios de la zona, de acuerdo a lo que explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO Emilio Berón, a cargo de la dirección.

Este año, la celebración tendrá como escenario el histórico pueblo de Chucuma, una elección que surgió por iniciativa de jóvenes del emprendimiento Ñutoj. A ellos se sumarán integrantes de las comunidades originarias locales y visitantes pertenecientes a pueblos mapuches y diaguitas.

"La propuesta nació del trabajo conjunto entre el municipio, el emprendimiento privado, la comunidad Misipay y el Área del Adulto Mayor. Queremos que cualquier persona pueda participar, porque las comunidades tienen esa apertura. Está pensada tanto para vecinos como para turistas" , afirmó Berón.

Cronograma de Chucuma Pachamama 2026

La actividad comenzará alrededor de las 10:30 con un desayuno comunitario elaborado con hierbas y productos típicos de la zona. La intención es brindar un marco de bienvenida que sea cálido y permita la integración entre los presentes.

Sobre las 11:30 se tiene previsto iniciar la celebración. Al respecto, Berón detalló: "La ceremonia representa un momento de renovación. Cada persona hace su ofrenda mientras expresa sus deseos y agradecimientos a la Madre Tierra".

Previamente se brindará un taller introductorio sobre el significado de Pachamama. Allí, quienes asistan podrán conocer el sentido espiritual de la celebración y participar llevando ofrendas tradicionales como semillas, maíz, yerba mate, hierbas aromáticas, agua o tabaco.

"La ceremonia representa un momento de renovación. Cada persona hace su ofrenda mientras expresa sus deseos y agradecimientos a la Madre Tierra", dijo el funcionario municipal.

Una vez culminado el ritual, la propuesta continuará con una visita guiada por el antiguo pueblo de Chucuma, donde se compartirán historias, paisajes y relatos que forman parte del patrimonio cultural vallisto. Aquí es donde los adultos mayores tendrán un rol más que especial, ya que serán los autores de narraciones que se construirán en parte a sus memorias.

La jornada concluirá con un almuerzo comunitario donde destacará la gastronomía regional y un encuentro intergeneracional.

Revalorizando la memoria, el encuentro, el respeto y la identidad, la propuesta busca transformar una tradición ancestral en una experiencia abierta que combine cultura, turismo y memoria colectiva, fortaleciendo el vínculo entre las comunidades originarias y quienes deseen conocer su historia.

La actividad será abierta al público de manera grauita y está destinada tanto a habitantes de Valle Fértil como a turistas interesados en conocer y participar de una de las ceremonias ancestrales más significativas de los pueblos originarios.