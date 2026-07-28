Rivadavia abre la licitación para la construcción de la Rotonda Punta de Rieles con una inversión de $198,6 millones

La Municipalidad de Rivadavia abrió el llamado a licitación para ejecutar la obra vial. La apertura de ofertas será el 12 de agosto y la inversión será financiada con fondos municipales.

La Municipalidad de Rivadavia lanzó el llamado a Licitación Pública N.º 01/2026 para la construcción de la Rotonda Punta de Rieles, una obra que apunta a mejorar la circulación vehicular, reforzar la seguridad vial y optimizar la infraestructura en uno de los sectores de mayor tránsito del departamento.

El proyecto, que se tramita mediante el Expediente N.º 5312-S-2026, cuenta con un presupuesto oficial de $198.600.000, que será financiado íntegramente con fondos municipales.

La apertura de sobres está prevista para el 12 de agosto de 2026 a las 10, en el Salón de Actos de la Intendencia Municipal. En tanto, las ofertas podrán presentarse hasta las 9:30 del mismo día en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rivadavia.

Desde el municipio señalaron que esta intervención forma parte del plan de obras públicas que impulsa la gestión del intendente Sergio Miodowsky, con el objetivo de fortalecer el desarrollo urbano, mejorar la conectividad y brindar mayor seguridad a quienes circulan por el departamento.