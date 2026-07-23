    • 23 de julio de 2026 - 14:26

    Transformación de Avenida Benavídez: Rivadavia suma obras de urbanización para complementar la repavimentación

    El municipio de Rivadavia comenzó con la construcción de cordón, banquina y zapata en el tramo de 1,5 kilómetros que le corresponde al departamento.

    Rivadavia construye banquina, cordón y zapata en la Avenida Benavídez.

    Rivadavia construye banquina, cordón y zapata en la Avenida Benavídez.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    La arteria que conecta diariamente a miles de sanjuaninos atraviesa un proceso de cambio profundo. Esta semana, el municipio de Rivadavia arrancó con las obras de urbanización sobre Avenida Benavídez, una intervención clave pensada para dejar a punto la infraestructura vial antes y durante los trabajos de asfaltado que lleva adelante la Provincia.

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    Los trabajos municipales conciernen al trayecto delimitado entre calle Bonduel y calle Paula Albarracín de Sarmiento, un tramo que cuenta con una extensión aproximada de 1,5 kilómetros. En esta franja, las cuadrillas ya se encuentran abocadas a la construcción de cordón, banquina y zapata, elementos estructurales indispensables para garantizar el correcto desagote del agua, delimitar los márgenes de la calzada y brindar mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones.

    Esta labor comunal no es aislada: surge con el propósito explícito de complementar y potenciar la ansiada repavimentación de un corredor vital que une a tres municipios clave de la provincia: Rivadavia, Chimbas y Capital.

    Desde el municipio dijeron que no hay un valor estimado de esta obra de urbanización, ya que se va invirtiendo a medida que la misma avanza. Sí aseguraron que los trabajos programados se realizan con mano de obra municipal y recursos propios.

    Una arteria clave para el Gran San Juan

    La Avenida Benavídez es una de las vías de circulación vehicular más exigidas del aglomerado urbano. Su deterioro, acumulado tras años de tránsito pesado e intenso flujo diario, hacía prioritaria una respuesta integral por parte del Estado provincial y los municipios involucrados.

    En ese marco, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Dirección Provincial de Vialidad, puso en marcha la primera etapa de la repavimentación de la avenida.

    Actualmente, las máquinas y operarios trabajan activamente en el tramo comprendido entre calle Salta y calle Bonduel, lo que representa un trayecto de 3,3 kilómetros de extensión.

    Detalles del frente de obra provincial

    • Sector inicial: Las primeras tareas se han concentrado sobre la calzada sur, correspondiente al territorio de Capital, avanzando progresivamente desde calle Salta en dirección a calle Maradona.
    • Técnica empleada: Antes de la colocación de la capa asfáltica definitiva, se efectúan tareas de saneamiento y reparación profunda en las zonas más erosionadas de la arteria. Luego se procede al vertido del nuevo pavimento mediante un sistema de frentes dinámicos, la misma metodología utilizada recientemente con éxito en la repavimentación de Avenida Libertador Este.
    • Financiamiento: La obra se enmarca dentro de la Etapa 21 del Programa de Conservación Vial y es financiada íntegramente con fondos de las arcas provinciales.

    Trabajo coordinado entre Rivadavia y la Provincia

    La sinergia entre los trabajos de urbanización a cargo de Rivadavia y la repavimentación que ejecuta la Dirección Provincial de Vialidad permitirá que la renovada Avenida Benavídez no sólo cuente con una calzada fluida y en óptimas condiciones, sino también con los márgenes adecuados para prolongar la vida útil del nuevo asfalto.

    Mientras avanzan las máquinas, se solicita a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización de obra instalada en la zona y prever posibles demoras o desvíos temporales en los frentes de trabajo. Con estas tareas, el Gran San Juan avanza hacia una red vial más moderna, segura y mejor conectada.

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