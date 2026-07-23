Transformación de Avenida Benavídez: Rivadavia suma obras de urbanización para complementar la repavimentación

La arteria que conecta diariamente a miles de sanjuaninos atraviesa un proceso de cambio profundo. Esta semana, el municipio de Rivadavia arrancó con las obras de urbanización sobre Avenida Benavídez , una intervención clave pensada para dejar a punto la infraestructura vial antes y durante los trabajos de asfaltado que lleva adelante la Provincia.

Los trabajos municipales conciernen al trayecto delimitado entre calle Bonduel y calle Paula Albarracín de Sarmiento , un tramo que cuenta con una extensión aproximada de 1,5 kilómetros . En esta franja, las cuadrillas ya se encuentran abocadas a la construcción de cordón, banquina y zapata , elementos estructurales indispensables para garantizar el correcto desagote del agua, delimitar los márgenes de la calzada y brindar mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones.

Esta labor comunal no es aislada: surge con el propósito explícito de complementar y potenciar la ansiada repavimentación de un corredor vital que une a tres municipios clave de la provincia: Rivadavia, Chimbas y Capital .

Desde el municipio dijeron que no hay un valor estimado de esta obra de urbanización, ya que se va invirtiendo a medida que la misma avanza. Sí aseguraron que los trabajos programados se realizan con mano de obra municipal y recursos propios.

La Avenida Benavídez es una de las vías de circulación vehicular más exigidas del aglomerado urbano. Su deterioro, acumulado tras años de tránsito pesado e intenso flujo diario, hacía prioritaria una respuesta integral por parte del Estado provincial y los municipios involucrados.

En ese marco, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Dirección Provincial de Vialidad, puso en marcha la primera etapa de la repavimentación de la avenida.

Actualmente, las máquinas y operarios trabajan activamente en el tramo comprendido entre calle Salta y calle Bonduel, lo que representa un trayecto de 3,3 kilómetros de extensión.

Detalles del frente de obra provincial

Sector inicial: Las primeras tareas se han concentrado sobre la calzada sur , correspondiente al territorio de Capital, avanzando progresivamente desde calle Salta en dirección a calle Maradona.

Las primeras tareas se han concentrado sobre la , correspondiente al territorio de Capital, avanzando progresivamente desde calle Salta en dirección a calle Maradona. Técnica empleada: Antes de la colocación de la capa asfáltica definitiva, se efectúan tareas de saneamiento y reparación profunda en las zonas más erosionadas de la arteria. Luego se procede al vertido del nuevo pavimento mediante un sistema de frentes dinámicos , la misma metodología utilizada recientemente con éxito en la repavimentación de Avenida Libertador Este.

Antes de la colocación de la capa asfáltica definitiva, se efectúan tareas de saneamiento y reparación profunda en las zonas más erosionadas de la arteria. Luego se procede al vertido del nuevo pavimento mediante un sistema de , la misma metodología utilizada recientemente con éxito en la repavimentación de Avenida Libertador Este. Financiamiento: La obra se enmarca dentro de la Etapa 21 del Programa de Conservación Vial y es financiada íntegramente con fondos de las arcas provinciales.

Trabajo coordinado entre Rivadavia y la Provincia

La sinergia entre los trabajos de urbanización a cargo de Rivadavia y la repavimentación que ejecuta la Dirección Provincial de Vialidad permitirá que la renovada Avenida Benavídez no sólo cuente con una calzada fluida y en óptimas condiciones, sino también con los márgenes adecuados para prolongar la vida útil del nuevo asfalto.

Mientras avanzan las máquinas, se solicita a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización de obra instalada en la zona y prever posibles demoras o desvíos temporales en los frentes de trabajo. Con estas tareas, el Gran San Juan avanza hacia una red vial más moderna, segura y mejor conectada.