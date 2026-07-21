    • 21 de julio de 2026 - 15:35

    El Ejército realizará prácticas de tiro con munición de guerra en Marquesado

    El operativo se desarrollará durante dos jornadas en el Campo Militar General Sarmiento. Solicitaron evitar la circulación por el sector.

    El Ejército realizará ejercicios de tiro con munición de guerra durante dos jornadas consecutivas

    El Ejército realizará ejercicios de tiro con munición de guerra durante dos jornadas consecutivas

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Guarnición Ejército San Juan informó que se realizarán ejercicios de tiro con munición de guerra durante dos jornadas consecutivas en Marquesado, departamento Rivadavia. Las maniobras estarán a cargo del Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Teniente Coronel Juan Manuel Cabot”.

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    Las prácticas tendrán lugar en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado en el sector comprendido entre la Ruta Nacional 60, la avenida Libertador General San Martín y las sierras de Zonda.

    La información difundida precisó que este miércoles 22 de julio, las actividades se desarrollarán desde las 7:30 hasta las 19. Si bien el comunicado menciona dos días consecutivos de ejercicios, las publicaciones consultadas solo detallaron el horario correspondiente a la primera jornada.

    Desde la institución explicaron que se trata de maniobras planificadas como parte del cronograma habitual de entrenamiento militar. Debido a la utilización de munición real, solicitaron a vecinos, deportistas y personas que transiten por la zona respetar las indicaciones de seguridad y no ingresar al campo militar mientras duren las prácticas.

    La comunicación preventiva fue emitida por el área institucional del Regimiento de Infantería de Montaña 22, con el objetivo de advertir a la comunidad sobre los movimientos militares y evitar inconvenientes en los sectores cercanos al predio.

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