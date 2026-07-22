Bootcamp en San Juan: son 45 los jóvenes que buscarán capacitarse y transformarse en emprendedores

Este 24 de julio arrancan en San Juan la 4ª edición del Bootcamp, iniciativa de la Asociación Civil Jóvenes Administradores de Empresas (JAE) .

Del 24 al 26 de julio se realizará en San Juan una nueva edición del Bootcamp, organizado por Asociación Civil Jóvenes Administradores de Empresas (JAE), y con DIARIO De CUYO como Media Partner. El objetivo del evento es impulsar el espíritu emprendedor en los jóvenes y contará con 45 participantes que buscarán formarse y presentar el mejor proyecto de emprendimiento.

Agustín Nozica, de JAE, dijo que las expectativas fueron superadas, ya que fueron 150 los jóvenes de diferentes provincias los que se inscribieron para participar del Bootcamp. Y que los responsables de Recursos Humanos de la asociación seleccionaron a los 45 con mejor perfil para formar parte de este encuentro formativo.

Aprender haciendo, la premisa del Bootcamp A diferencia de otros programas de capacitación, se propone una metodología práctica e inmersiva. Durante las jornadas habrá talleres, mentorías y espacios de trabajo guiados por profesionales de distintos sectores. "La premisa no es que las personas vengan con una idea previa. Queremos que la idea nazca ahí y acompañarlos durante todo el proceso de construcción", señaló Nozica.

Entre las temáticas que abordará la formación se encuentran ideación, validación de proyectos, modelos de negocio, técnicas de venta y herramientas de presentación, fundamentales para comunicar una propuesta ante potenciales inversores o jurados en el caso de decidir desarrollarla por fuera del evento.

Este año, además, la organización incorporará ejes temáticos orientadores para enfocar el trabajo de los equipos. "Vamos a plantear algunos pilares para que puedan resolver problemáticas concretas, idealmente vinculadas a la realidad de San Juan. Hablamos de áreas como agricultura, energía, educación o salud. No buscamos necesariamente una solución revolucionaria, sino que puedan identificar una necesidad y generar una propuesta con impacto", explicó Nozica.