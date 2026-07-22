Registro Civil y certificados en San Juan: cómo realizar los trámites

Los sanjuaninos cuentan con distintas alternativas para resolver gestiones habituales. El Registro Civil de San Juan permite solicitar turnos y consultar requisitos desde internet, mientras que los certificados de residencia, convivencia y supervivencia continúan realizándose gratuitamente y de manera presencial en el Centro Cívico.

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El organismo provincial habilitó un portal digital y un asistente virtual automatizado para agilizar los trámites registrales e identificatorios. Desde una computadora o un teléfono celular, las personas pueden consultar información y gestionar turnos sin acercarse previamente a una oficina ni realizar filas innecesarias.

Los turnos pueden solicitarse desde el sitio oficial del Registro Civil o mediante el asistente virtual CiDi. Para utilizar WhatsApp, se debe agendar el número 264 459-2201 , escribir “Turnos Registro Civil” y seguir las indicaciones del sistema.

La plataforma permite seleccionar el trámite, la delegación más conveniente, el día y el horario de atención. Una vez completados los datos personales, el usuario recibe la confirmación correspondiente. También es posible cancelar o reprogramar el turno cuando no pueda asistir.

El día asignado se deberá concurrir con el DNI y la documentación específica requerida para cada gestión. Entre los servicios que necesitan turno se encuentran trámites vinculados con el Documento Nacional de Identidad y el pasaporte.

El Registro Civil de San Juan permite solicitar turnos y consultar información mediante su portal web y el asistente virtual CiDi.

Cómo obtener los certificados de residencia, convivencia y supervivencia

Estas declaraciones juradas son expedidas por la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y se utilizan para acreditar diferentes situaciones personales:

El certificado de residencia permite demostrar el domicilio donde vive una persona.

permite demostrar el domicilio donde vive una persona. El certificado de convivencia declara que dos o más integrantes del grupo familiar comparten un domicilio.

declara que dos o más integrantes del grupo familiar comparten un domicilio. El certificado de supervivencia acredita que una persona se encuentra con vida y puede utilizarse en gestiones realizadas mediante un apoderado.

Los tres trámites son presenciales y gratuitos sin turno previo. Para realizarlos solamente se debe presentar el Documento Nacional de Identidad en el Centro Cívico, tercer piso, núcleo 7, ala sur. La atención se brinda de lunes a viernes, de 8 a 13.

De esta manera, quienes necesiten hacer gestiones ante el Registro Civil pueden comenzar el proceso desde internet, mientras que las declaraciones juradas mencionadas deben solicitarse personalmente en la dependencia correspondiente.