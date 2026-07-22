San Juan: el IPV recuperó 70 casas y analiza 430 denuncias por posibles irregularidades

El Instituto Provincial de la Vivienda de San Juan avanza con el control de unas 430 denuncias por posibles irregularidades en casas adjudicadas. Como resultado de las inspecciones, ya recuperó 70 viviendas que se encontraban abandonadas y vandalizadas, las cuales podrían incorporarse a futuros sorteos una vez reparadas.

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La directora del IPV, Elina Peralta, explicó en una entrevista en Radio Mitre San Juan que cada denuncia activa un procedimiento de verificación. Personal del organismo inspecciona la propiedad, consulta a vecinos y reúne información sobre la situación de la familia adjudicataria. Luego se abre un expediente para analizar individualmente cada caso antes de tomar una decisión.

Además de las viviendas abandonadas, el organismo detectó más de 80 casas ocupadas por terceros . Peralta aclaró que esta situación no significa automáticamente que exista una usurpación, ya que puede ocurrir que el adjudicatario haya dejado temporalmente el inmueble al cuidado de un familiar. Sin embargo, recordó que la vivienda debe ser ocupada por su beneficiario original.

Cuando se comprueba el abandono y se completa el proceso administrativo, el IPV puede recuperar la propiedad, realizar las reparaciones necesarias y reincorporarla al sistema habitacional. Las unidades no son entregadas directamente a quienes formularon las denuncias, sino que deben adjudicarse a través de los mecanismos establecidos legalmente.

Actualmente, el registro provincial cuenta con más de 90.000 personas inscriptas . La adjudicación se realiza mediante sorteos, aunque existen prioridades relacionadas con situaciones de salud, discapacidad y la antigüedad de las familias dentro del padrón.

Por el momento, no existe una fecha confirmada para el próximo sorteo. La intención del organismo es organizar dos grandes procesos de adjudicación, en los que podrían incluirse las viviendas recuperadas que hayan completado su regularización y estén nuevamente en condiciones de ser habitadas.

El Gobierno provincial también tiene preparados 30 proyectos habitacionales que representan cerca de 3.000 viviendas nuevas. Su ejecución dependerá de la obtención de los fondos necesarios para comenzar las obras.

Las personas que conozcan una posible irregularidad pueden efectuar la denuncia mediante la página web del IPV, de forma presencial o a través de las redes sociales del organismo. Cada presentación es evaluada antes de avanzar con una eventual recuperación del inmueble.