Valle Fértil y la Cruz Roja firmaron un convenio para capacitar a los vecinos en salvar vidas

En un esfuerzo coordinado para fortalecer la respuesta comunitaria ante emergencias y cuidar la salud de la población, el municipio de Valle Fértil y la Cruz Roja Argentina Filial San Juan firmaron un acuerdo marco de colaboración y cooperación mutua.

Valle Fértil alcanzó el 90% de ocupación y Calingasta el 80% en una semana turística que dejó más de $2.655 millones

Este convenio de carácter integral busca mejorar directamente la calidad de vida de los habitantes vallistos mediante acciones humanitarias, enfocado fuertemente en la prevención, la gestión del riesgo y la inclusión sin distinciones.

La firma formal del documento contó con la presencia y la firma del intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, y del presidente de la Filial San Juan de la Cruz Roja, Juan José Castro Poblete. Ambos líderes estuvieron acompañados por sus respectivos equipos técnicos y de trabajo, ratificando la voluntad política y social de consolidar capacidades de respuesta locales preparadas para actuar con rapidez y eficacia frente a cualquier eventualidad.

Como primera gran acción en el marco de esta alianza, la Cruz Roja l levó a cabo intensivos Talleres de Primeros Auxilios Comunitarios dirigidos especialmente a los vecinos y a integrantes de las comunidades diaguitas del departamento: Misipay de Astica, Ugno de los Managua de Usno y Cacique Pedro Caligua de San Agustín.

Estas jornadas de capacitación se caracterizaron por un enfoque dinámico y participativo, combinando teoría con prácticas intensivas. El diferencial clave de estos talleres radicó en la adaptación de las técnicas de socorrismo y primeros auxilios a las particularidades de la vida cotidiana en zonas rurales y a la geografía de difícil acceso que caracteriza a diversos puntos de Valle Fértil, donde saber actuar durante los primeros minutos de una emergencia resulta fundamental para salvar una vida.

Cogestión con los pueblos originarios

El desarrollo e impacto de esta propuesta no fue un hecho aislado, sino el resultado de un proceso articulado de cogestión. La iniciativa nació del trabajo conjunto impulsado por la Dirección de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Valle Fértil, área que elaboró el proyecto base junto a las autoridades de las comunidades diaguitas.

Este proyecto participativo no sólo busca dar una respuesta inmediata a través de las capacitaciones, sino que proyecta una red de trabajo colaborativo sostenible en el tiempo. La meta trazada a mediano plazo contempla sumar de manera paulatina a otras instituciones del departamento, como escuelas, clubes y centros vecinales, para multiplicar los agentes capacitados en prevención y respuesta comunitaria.

Más de 100 años de labor humanitaria

La realización de estos abordajes territoriales se da en un contexto especial para la institución humanitaria: la celebración del 120° aniversario de la Cruz Roja Argentina Filial San Juan. Con más de un siglo de trayectoria ininterrumpida en la provincia, la organización se encuentra desplegando un trabajo exhaustivo en distintos departamentos sanjuaninos.

A través de estas intervenciones directas en el territorio, la organización busca visibilizar su rol esencial como parte de la red humanitaria más grande del mundo. Su misión global y local sigue siendo la misma desde su fundación: prevenir, mitigar y aliviar el sufrimiento humano ante crisis sanitarias, emergencias, desastres naturales o situaciones de vulnerabilidad, garantizando que el conocimiento básico para salvar vidas llegue hasta el último rincón de la provincia.