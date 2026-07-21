Gripe A, bronquiolitis y neumonía: cuál es la situación en San Juan y en todo el país

San Juan ingresó en una de las etapas críticas de la temporada invernal respecto a las enfermedades respiratorias. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional , si bien las infecciones muestran una leve tendencia a la baja en el país, San Juan se ubica en el décimo lugar nacional con mayor cantidad de casos confirmados de Gripe A , consolidándose además como la segunda provincia más afectada de la región de Cuyo.

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Tarifas de luz en San Juan: cuánto se paga respecto al resto del país

A nivel nacional , el escenario epidemiológico de las primeras semanas del invierno encendió la atención sanitaria tras reportarse más de 77.000 casos de neumonía y 56.000 de bronquiolitis en menores de dos años. No obstante, las autoridades médicas destacaron que los cuadros acumulados se mantienen en niveles esperados, e incluso por debajo de registros históricos como el de 2016.

En la provincia de San Juan se analizaron 82 muestras positivas de Gripe A en el Laboratorio Nacional de Referencia. La cifra representa el 3,9% de los 2.119 diagnósticos confirmados en todo el país , ubicando a la jurisdicción dentro del lote de provincias con circulación viral activa.

El mapa regional sitúa a Cuyo con un acumulado de 312 casos positivos de influenza. Dentro de ese contexto:

En la tabla nacional, la provincia de Buenos Aires lidera el registro de Gripe A con 421 casos, seguida por Salta (216), Mendoza (206), CABA (191) y Tucumán (186).

San Juan ocupa el segundo puesto con 82 casos (representa el 26,3% del total cuyano ).

¿Qué cepa del virus predomina en la provincia?

El comportamiento de los virus respiratorios en San Juan va en consonancia con la tendencia del resto de Argentina:

Influenza A (H3N2): Fue la cepa ampliamente dominante. De los 82 casos detectados en suelo sanjuanino, 66 correspondieron a la variante H3N2 (específicamente al subclado K).

Otras cepas: Se informaron 9 casos de Influenza A sin subtipificar, 4 de Influenza B (linaje Victoria) y 2 de Influenza B no caracterizada. Hasta el momento no se confirmaron casos de Gripe A(H1N1) en la provincia.

Neumonía y bronquiolitis a nivel nacional: el impacto de los otros virus

El informe del Ministerio de Salud precisa que hasta la semana epidemiológica 26 se notificaron en todo el país:

77.008 casos de neumonía.

56.299 casos de bronquiolitis (en niños de hasta 2 años).

Si bien la tasa de consultas por Virus Sincicial Respiratorio (VSR) experimentó un pequeño repunte en las últimas semanas (con 26 casos reportados en el ámbito ambulatorio), la internación por cuadros severos derivados de influenza y VSR registró una baja sostenida. Por su parte, la presencia de SARS-CoV-2 (COVID-19) se mantiene en niveles mínimos y estables.

Frente a la baja de temperaturas en la provincia y la persistencia de heladas, las autoridades recuerdan la importancia de mantener esquemas de vacunación al día (especialmente en niños, adultos mayores y grupos de riesgo), ventilar los ambientes y acudir a un centro de salud ante los primeros síntomas.