La Dirección de Personas con Discapacidad suma un turno vespertino para optimizar la atención a la comunidad

Con el objetivo de brindar mayor comodidad a los usuarios y adaptar sus servicios a las diferentes necesidades de la población, la Dirección de Personas con Discapacidad anuncia la ampliación en sus horarios de atención al público. Incorporará un esquema vespertino que busca agilizar la realización de trámites clave y reducir las demoras habituales.

La sede central de esta dependencia del Ministerio de Familia, ubicada en calle Hipólito Yrigoyen 2950 Este, mantendrá su funcionamiento habitual durante las mañanas, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas . Sin embargo, la principal novedad radica en la apertura de sus puertas durante las tardes de los días martes y jueves, en el bloque horario que va de 14 a 17 horas. Esta extensión horaria está pensada para facilitar el acceso a aquellas personas o familiares que, por motivos laborales o personales, se ven imposibilitados de concurrir en el turno matutino.

Durante este nuevo horario vespertino, la atención estará estructurada en dos áreas fundamentales para responder de manera eficiente a la demanda de los ciudadanos.

Por un lado, la Junta Evaluadora estará operativa exclusivamente para aquellas personas que cuenten con turnos otorgados con anterioridad para los días martes y jueves por la tarde. Su labor principal será la evaluación y emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) . En este proceso, el equipo evaluador se encarga de corroborar la documentación médica presentada y de realizar las entrevistas interdisciplinarias correspondientes junto a profesionales del área social, psicología y medicina.

Es importante recordar que el CUD es un documento público, gratuito, voluntario y confidencial con validez en todo el territorio nacional. Obtenerlo resulta crucial, ya que constituye la herramienta legal mediante la cual las personas con discapacidad pueden ejercer sus derechos y acceder a una amplia gama de beneficios y prestaciones esenciales, entre las cuales se destaca el pase libre para el transporte público de pasajeros.

Por otro lado, el área de Personal Administrativo atenderá sin necesidad de turno previo, brindando orientación y asesoramiento general. Quienes se acerquen a las oficinas en el turno tarde podrán consultar sobre los requisitos y la documentación requerida para iniciar el trámite del CUD, o bien solicitar la revisión de los papeles que ya posean antes de concretar su presentación formal. Asimismo, los administrativos ofrecerán información detallada sobre los distintos programas provinciales vigentes y colaborarán en la asignación de turnos para la Junta Evaluadora.

Menos demoras en la Dirección de Personas con Dispacidad

Como una novedad destacada orientada a simplificar la gestión y evitar demoras innecesarias, el personal administrativo asistirá a los usuarios que lo requieran en la descarga e impresión de las planillas médicas. Estas planillas, que deben ser completadas previamente por los profesionales de salud tratantes de cada paciente, se encuentran disponibles en la sección "Certificados" del sitio web oficial de la institución (https://discapacidad.sanjuan.gob.ar/Certificados). Con la incorporación de la impresión directa en la sede, se busca resolver una barrera frecuente y garantizar que los interesados puedan continuar su trámite de manera fluida.

Con estas acciones, la Dirección de Personas con Discapacidad refuerza su compromiso con la inclusión, la accesibilidad administrativa y la mejora continua en la calidad de atención para todos los ciudadanos.