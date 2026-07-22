    • 22 de julio de 2026 - 13:44

    El Ministerio de Familia refuerza la asistencia oftalmológica gratuita con un operativo en Jáchal

    La Dirección de Asistencia, del Ministerio de Familia, hará controles de la visión para evaluar la necesidad del uso de corrección a través de anteojos.

    Un nuevo operativo oftalmológico del Ministerio de Familia llega a Jáchal.

    Un nuevo operativo oftalmológico del Ministerio de Familia llega a Jáchal.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    La Dirección de Asistencia, del Ministerio de Familia, llegará este jueves y viernes 23 y 24 de julio hasta el departamento Jáchal para realizar el operativo oftalmológico bajo el programa ‘Te veo bien’, destinado a aquellas personas que no cuentan con cobertura social para solventar el costo de sus anteojos. Podrán asistir personas desde los 6 años de edad.

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    El operativo oftalmológico en Jáchal se realizará este jueves y viernes 23 y 24 de julio, en diferentes lugares, pero con la misma modalidad: habrá controles de la vista a cargo de un equipo de oftalmólogos para determinar quién necesita corrección, según las patologías visuales que pudiese padecer.

    En estos casos se tomarán las graduaciones y otros parámetros requeridos para la confección de los lentes que permitan corregir la visión, ya sean los primeros anteojos o que deban renovarse o actualizarse. Además, la persona podrá elegir el marco, a su gusto.

    Dos jornadas del operativo del Ministerio de Familia

    El operativo oftalmológico en Jáchal incluirá dos jornadas y se desarrollarán en diferentes lugares y horarios.

    Villa Mercedes

    • Fecha: jueves 23 de julio.
    • Hora: a las 10.
    • Lugar: Centro de Jubilados La Unión.

    Villa cabecera

    • Fecha: viernes 24 de julio
    • Hora: a las 9.
    • Lugar: Salón cultural Dalmira Rivas de Suizer.

    Entrega gratuita de anteojos

    Los operativos oftalmológicos en San Juan incluyen la entrega gratuita de anteojos, aunque la misma no es inmediata. La gestión es para lentes de ver de cerca, de lejos, monofocales y bifocales. Es fundamental que los interesados concurran con su DNI, una fotocopia del mismo y la Certificación Negativa.

    Estas iniciativas están enmarcadas una política de gobierno que posibilita la igualdad en el acceso a los elementos necesarios, especialmente aquellos vinculados a la salud, para alcanzar el bienestar y mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos.

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