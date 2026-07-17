Ministerio de Familia: se realizaron operativos preventivos por inclemencias climáticas en toda la provincia

El Ministerio de Familia recorrió Calingasta, Iglesia y Jáchal para asistir a las familias.

Ante el alerta meteorológica por nevadas y lluvias en la cordillera y precordillera sanjuanina, fundamentalmente en Calingasta, Iglesia y Jáchal, varios equipos del Ministerio de Familia realizaron en paralelo recorridos por estos departamentos para evaluar la situación habitacional, las condiciones edilicias y entregar elementos básicos de asistencia a las familias que lo necesitaran.

Según los registros, durante la jornada de este jueves 16 de julio, equipos técnicos de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, abordaron a 541 familias de los distritos de Puchuzún, Tamberías, Villa Corral y Villa Nueva en Calingasta; de las zonas de Las Fronteras, La represa, Callejón Pérez, Callejón Los Martínez, El Volcán y San Roque en Jáchal; y de Villa Iglesia, Las Flores, Tudcum, Angualasto, Rodeo y algunos puestos en el departamento de Iglesia.

Modalidad del abordaje del Ministerio de Familia Este tipo de accionar incluye la entrevista personalizada a los miembros de cada grupo familiar y la constatación de las necesidades de las viviendas por parte de trabajadores sociales, inclusive si es prioritario algún tipo de reparación en techos y estructuras.

El operativo estuvo encabezado por el ministro Carlos Platero, acompañado por la subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo y la titular de la dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta.

Asistencia por incendios A su vez, en lo que va de la jornada de este viernes y ante los incendios registrados en la tarde-noche anterior como consecuencia de la intensidad del viento Zonda, se ha asistido a 3 familias de Pocito (sobre calle Alfonso XIII), una de ellas con pérdidas totales en su vivienda.