    • 17 de julio de 2026 - 12:15

    Ministerio de Familia: se realizaron operativos preventivos por inclemencias climáticas en toda la provincia

    Equipos de diferentes áreas del Ministerio de Familia recorrieron Calingasta, Iglesia y Jáchal para brindar asistencia.

    El Ministerio de Familia recorrió Calingasta, Iglesia y Jáchal para asistir a las familias.

    El Ministerio de Familia recorrió Calingasta, Iglesia y Jáchal para asistir a las familias.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Ante el alerta meteorológica por nevadas y lluvias en la cordillera y precordillera sanjuanina, fundamentalmente en Calingasta, Iglesia y Jáchal, varios equipos del Ministerio de Familia realizaron en paralelo recorridos por estos departamentos para evaluar la situación habitacional, las condiciones edilicias y entregar elementos básicos de asistencia a las familias que lo necesitaran.

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    Según los registros, durante la jornada de este jueves 16 de julio, equipos técnicos de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, abordaron a 541 familias de los distritos de Puchuzún, Tamberías, Villa Corral y Villa Nueva en Calingasta; de las zonas de Las Fronteras, La represa, Callejón Pérez, Callejón Los Martínez, El Volcán y San Roque en Jáchal; y de Villa Iglesia, Las Flores, Tudcum, Angualasto, Rodeo y algunos puestos en el departamento de Iglesia.

    Modalidad del abordaje del Ministerio de Familia

    Este tipo de accionar incluye la entrevista personalizada a los miembros de cada grupo familiar y la constatación de las necesidades de las viviendas por parte de trabajadores sociales, inclusive si es prioritario algún tipo de reparación en techos y estructuras.

    El operativo estuvo encabezado por el ministro Carlos Platero, acompañado por la subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo y la titular de la dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta.

    Asistencia por incendios

    A su vez, en lo que va de la jornada de este viernes y ante los incendios registrados en la tarde-noche anterior como consecuencia de la intensidad del viento Zonda, se ha asistido a 3 familias de Pocito (sobre calle Alfonso XIII), una de ellas con pérdidas totales en su vivienda.

    Este accionar responde a una política pública de gobierno enfocada en la prevención ante las emergencias por inclemencias climáticas, para tomar recaudos tempranos aún antes que se produzcan los fenómenos y así evitar consecuencias más graves que perjudiquen a los habitantes

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