San Juan: a qué hora dejan de funcionar los colectivos este domingo por la final del Mundial

Con motivo de la final de la Copa del Mundo donde la Selección Argentina se enfrentará a España, el Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección de RedTulum, anunció modificaciones drásticas en el servicio para este fin de semana.

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Este domingo 19 de julio de 2026, el servicio de colectivos de la RedTulum quedará totalmente suspendido por la tarde en toda la provincia.

A continuación, la guía con todo lo que tenés que saber para anticipar tus viajes:

El corte total de actividades de las unidades comenzará a las 15:00 horas del domingo.

La prestación permanecerá suspendida hasta que finalicen los eventuales festejos en la vía pública y se produzca la desconcentración de los simpatizantes.

¿Por qué se tomó esta medida?

Según informaron las autoridades provinciales, la decisión se adoptó bajo dos lineamientos clave:

Resguardar la integridad de las unidades de transporte público (colectivos).

Garantizar la seguridad de los choferes.

El objetivo principal es priorizar el normal restablecimiento del servicio una vez que las condiciones de seguridad en las calles de San Juan lo permitan.

Desde el Ministerio de Gobierno solicitaron a todos los usuarios sanjuaninos tomar las previsiones necesarias para evitar quedar varados antes del inicio del partido y mantenerse informados ante cualquier novedad a través de los canales oficiales de comunicación de RedTulum.