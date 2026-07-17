San Juan quedó entre las seis provincias con menos chicos de 8 años con celular propio

San Juan se ubicó entre las seis jurisdicciones con menor proporción de alumnos de tercer grado con celular propio . Según Aprender 2024, el 55,6% de los chicos de alrededor de 8 años posee un teléfono, tres puntos menos que el promedio argentino, aunque casi ocho de cada diez acceden a uno propio o familiar.

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Los datos forman parte del informe “Celulares: ¿prohibir o no prohibir?”, elaborado por Andrea Goldin, investigadora del CONICET y de la Universidad Torcuato Di Tella; Martín Nistal y Tomás Besada, de Argentinos por la Educación. El trabajo analiza la tenencia de dispositivos, las restricciones escolares y sus posibles efectos en el aprendizaje.

La situación entre los estudiantes sanjuaninos de tercer grado se distribuye de la siguiente manera:

A escala nacional, el 58,6% posee celular propio, el 23,2% utiliza el de un familiar y el 18,2% no tiene acceso. Es decir, San Juan se encuentra tres puntos por debajo del país en tenencia propia .

La provincia ocupa el puesto 19 entre las 24 jurisdicciones ordenadas de mayor a menor. Solo Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Misiones registran porcentajes inferiores.

En el extremo opuesto se encuentran Santa Cruz, con el 74%; Catamarca, con el 71,9%; y Tierra del Fuego, con el 70,1%.

San Juan, entre las provincias con menos chicos de 8 años con celular propio. Fuente: Argentinos por la Educación sobre datos de Aprender 2024.

Un dato favorable, pero que necesita contexto

Que San Juan presente una proporción menor puede considerarse un dato favorable desde el punto de vista de la exposición temprana a un dispositivo personal y las posibles distracciones asociadas a su uso.

Sin embargo, el resultado no implica automáticamente mejores aprendizajes. También debe contemplarse que un menor acceso puede estar relacionado con diferencias socioeconómicas o con la brecha digital entre los estudiantes.

El informe muestra que, en todo el país, el celular propio está presente en el 63% de los alumnos pertenecientes al sector de mayores ingresos, frente al 52% del nivel socioeconómico más bajo. También aparece una diferencia entre las escuelas urbanas, con el 61%, y las rurales, con el 48%.

La disponibilidad crece todavía más durante la adolescencia: de acuerdo con Aprender 2023, el 90% de los estudiantes secundarios argentinos tiene celular propio.

¿Prohibir los celulares mejora el aprendizaje?

La investigación internacional no ofrece todavía una respuesta definitiva. Los estudios coinciden en que las restricciones pueden reducir el uso del celular y las distracciones dentro del aula, especialmente cuando los dispositivos deben quedar físicamente guardados.

Las políticas más estrictas consiguieron:

Reducir cerca de un 30% la actividad de los dispositivos durante la jornada escolar.

durante la jornada escolar. Disminuir hasta un 80% el uso declarado dentro de las clases .

. Mejorar, en algunos casos, el desempeño de estudiantes con bajo rendimiento.

Ordenar la dinámica del aula y limitar interrupciones.

Sin embargo, el efecto promedio sobre las calificaciones y los aprendizajes fue reducido o directamente nulo en varios estudios. Algunas investigaciones encontraron mejoras moderadas, mientras que otras no detectaron cambios significativos después de las prohibiciones.

Por eso, el informe señala que retirar el teléfono no garantiza por sí solo que el alumno concentre su atención en las actividades escolares: la distracción puede trasladarse hacia otras conductas si la medida no está acompañada por una estrategia pedagógica.

San Juan no tiene una regulación provincial específica relevada

En Argentina no existe una norma nacional unificada. Al menos 11 jurisdicciones, equivalentes al 45% del país, avanzaron con leyes, resoluciones o protocolos para regular el uso de celulares en las escuelas. El 55% restante no cuenta con un marco específico.

San Juan no aparece en el listado de provincias con normativa propia incluido en el informe. Esto no impide que cada establecimiento pueda fijar pautas mediante acuerdos institucionales o códigos de convivencia, pero indica que no fue identificada una regulación general para todo el sistema educativo provincial.

Las regulaciones existentes en el país suelen aplicar prohibiciones más estrictas en los niveles inicial y primario. En secundaria, en cambio, predomina el uso condicionado, habilitado únicamente cuando existe una finalidad educativa y supervisión docente.

El desafío va más allá de prohibir

Para Argentinos por la Educación, la discusión no debe reducirse a permitir o retirar los teléfonos. El desafío consiste en enseñar a utilizarlos responsablemente, formar a los docentes e involucrar a las familias en la construcción de hábitos digitales.

El 62% de los directivos y el 52% de los docentes de primaria considera importante recibir más capacitación para incorporar las tecnologías de manera efectiva. El informe concluye que las restricciones pueden modificar conductas, pero necesitan estar acompañadas por propuestas educativas claras y reglas también fuera de la escuela.