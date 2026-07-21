En 9 de julio capacitaron a los empleados municipales en prevención y combate de incendios

Con el compromiso de consolidar entornos laborales seguros y garantizar una respuesta eficiente ante eventuales contingencias, el municipio de 9 de Julio llevó adelante una intensa jornada de capacitación sobre prevención y combate de principios de incendios, en la que participó todo el personal.

La Dirección de Personas con Discapacidad suma un turno vespertino para optimizar la atención a la comunidad

La actividad se desarrolló en el marco del Plan Municipal de Seguridad e Higiene y forma parte del programa permanente de formación continua que el municipio articula para todo su personal. La iniciativa fue coordinada de manera interdisciplinaria entre el área de Higiene y Seguridad municipal, las carteras de Servicios y Medio Ambiente, y contó con la colaboración clave del Destacamento Nº 5 de Bomberos de la Policía de San Juan .

La instrucción estuvo orientada a dotar a los empleados municipales de las herramientas conceptuales y operativas necesarias para reaccionar con efectividad y calma ante una situación de riesgo. Durante la primera etapa del encuentro, los participantes recibieron formación teórica sobre:

Las empleadas del municipio de 9 de Julio también participaron de la capacitación.

El hito central de la jornada tuvo lugar durante el bloque práctico, donde las trabajadoras y trabajadores pudieron realizar ejercicios de extinción utilizando fuego real . Esta experiencia permitió aplicar de forma directa las técnicas de manipulación de matafuegos y control de llamas bajo la supervisión directa de profesionales experimentados.

Desde el gobierno local destacaron que estas instancias de aprendizaje no son hechos aislados, sino que acompañan un proceso integral de modernización e infraestructura. Actualmente, la comuna lleva adelante una renovación y adecuación de los sistemas de protección contra incendios , que incluye el recambio y mantenimiento del parque de extintores en las distintas dependencias municipales.

‘Contar con el equipamiento adecuado es fundamental, pero de nada sirve si no disponemos de un equipo humano capacitado para utilizarlo de manera correcta y oportuna. La prevención se construye entre la inversión en herramientas y la formación continua’, señalaron desde el área de Higiene y Seguridad municipal.

Articulación institucional y proyección a futuro

Este plan de capacitación continua contempla la realización de nuevas instancias formativas en el corto y mediano plazo. Para ello, el municipio continuará formando alianzas estratégicas con diversas instituciones y organismos del sector público y privado.

Entre las entidades participantes en las próximas etapas se destacan nuevamente la Policía de San Juan, el cuerpo de Bomberos, el gremio UPCN, empresas privadas de la zona y diversos organismos especializados en gestión del riesgo.

Al cierre de la actividad, las autoridades municipales expresaron un especial agradecimiento a los instructores de la jornada: el Cabo Primero Víctor Veragua, el Cabo Sebastián Echeverría y a todo el personal del Destacamento Nº 5 de Bomberos, destacando su vocación de servicio, predisposición y compromiso con la seguridad de la comunidad de 9 de Julio.