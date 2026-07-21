Continúa el alerta naranja por nevadas en la cordillera de San Juan: qué zonas seguirán afectadas

Las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas en la cordillera de San Juan. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este martes el alerta naranja por nevadas intensas y persistentes para la zona cordillerana de los departamentos Calingasta e Iglesia, donde se esperan importantes acumulaciones de nieve y condiciones que podrían complicar la circulación.

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Según el organismo nacional, el área bajo alerta naranja será afectada por nevadas intensas y persistentes , con acumulaciones de entre 50 y 150 centímetros de nieve durante todo el período de vigencia del aviso, valores que incluso podrían ser superados en algunos sectores.

Además, el fenómeno estará acompañado por vientos intensos, lo que favorecerá la presencia de viento blanco , reduciendo considerablemente la visibilidad y aumentando el riesgo para quienes transiten por rutas de montaña.

En tanto, el SMN mantiene un alerta amarilla para la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de los departamentos Ullum y Zonda.

En estas zonas se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros en los sectores de alta montaña , aunque los valores podrían ser superiores de manera puntual.

En las zonas más bajas de la precordillera se pronostican acumulaciones de entre 5 y 20 centímetros, con la posibilidad de que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve o lluvia, dependiendo de la altura y la temperatura.

Recomiendan evitar viajar a la cordillera

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos hacia la cordillera mientras persistan las nevadas, especialmente en los sectores afectados por el alerta naranja.

También aconsejan consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje, circular únicamente con vehículos equipados para nieve y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.