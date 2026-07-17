Alerta en México: se registró un fuerte sismo preliminar de magnitud 6.8

Un fuerte sismo de magnitud preliminar 6.8 sacudió la costa de México este viernes 17 de julio. Según informaron los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se registró exactamente a las 08:48:41 horas, localizándose el epicentro a 95 kilómetros al suroeste de Huixtla, en el estado de Chiapas, y a una profundidad estimada de 10 kilómetros.

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Debido a su intensidad, el temblor fue percibido con claridad en distintas regiones del territorio mexicano, incluyendo varias alcaldías de la Ciudad de México, donde los habitantes compartieron reportes en redes sociales sobre la vibración del suelo.

A raíz de las características y la ubicación del sismo, el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico (PTWC) emitió de forma inmediata una amenaza de tsunami. La advertencia rige de manera preventiva para cualquier tramo de la costa de México y Guatemala que se encuentre situado dentro de un radio de 300 kilómetros respecto de la zona del epicentro.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) comunicó que estableció contacto directo con las delegaciones estatales y municipales, así como con los miembros del Comité Nacional de Emergencias (CNE). Las autoridades se encuentran ejecutando las evaluaciones correspondientes y, hasta el momento, no se informaron personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

Previo al evento principal de Chiapas, el Servicio Sismológico Nacional ya venía monitoreando la actividad sísmica constante del país durante las primeras horas del viernes. Entre los registros previos de la jornada se destacaron:

A las 01:19 horas: Un sismo de magnitud 4.0 localizado a 72 kilómetros al suroeste de Huetamo, Michoacán (registrado también a la 01:44 según revisiones).

A las 06:18 horas: Un movimiento de magnitud 4.1 ubicado a 86 kilómetros al sureste de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, con una profundidad de 16.4 kilómetros.

Baja California Sur: Se constató además la ocurrencia de un cuarto microsismo correlativo con una magnitud de 2.6 en dicha región.

Los organismos oficiales recordaron que el territorio mexicano se asienta sobre cinco placas tectónicas (Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos), cuya constante interacción mantiene a la región bajo condiciones de alta sismicidad diaria. Las evaluaciones en las zonas afectadas de Chiapas continúan en desarrollo.