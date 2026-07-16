La ONU usa Inteligencia Artificial para reducir la contaminación de autos

La tecnología de vanguardia se consolida como la herramienta más potente para hacer frente a la crisis climática global. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó los resultados de un innovador sistema que utiliza Inteligencia Artificial (IA) para detectar y mitigar emisiones masivas de metano en todo el planeta.

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El impacto de este desarrollo es de dimensiones colosales: según estimaciones oficiales de la ONU, la implementación de esta tecnología ya contribuyó a evitar la liberación de cerca de 1,2 millones de toneladas de metano a la atmósfera. Para tomar dimensión de la cifra, equivale al volumen de contaminación anual que generan unos 24 millones de vehículos a nafta.

La clave de este avance radica en el procesamiento masivo de datos. El sistema, denominado MARS (por sus siglas en inglés, Methane Alert and Response System), trabaja en conjunto con una red de 30 satélites que orbitan la Tierra registrando de manera constante las columnas de gas metano.

Gracias a algoritmos avanzados de IA, el sistema logra procesar entre 12 y 15 veces más información que los métodos de análisis tradicionales. Esto permite identificar fugas invisibles al ojo humano en tiempo récord y con una precisión milimétrica, principalmente en grandes yacimientos de combustibles fósiles e industrias pesadas.

A pesar del protagonismo tecnológico, la ONU aclaró que la supervisión humana sigue siendo vital. Cada alerta generada de manera automática por la IA es verificada de forma independiente por analistas del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO) antes de ser comunicada formalmente a los gobiernos o empresas responsables.

El peligro invisible del metano: 80 veces peor que el CO

Si bien el dióxido de carbono (CO) suele acaparar los titulares cuando se habla de calentamiento global, el metano es un enemigo mucho más agresivo a corto plazo. Aunque permanece menos tiempo en la atmósfera (alrededor de una década), su potencial para retener calor es 80 veces superior al del CO en un período de 20 años.

Por este motivo, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, instó a la comunidad internacional a reaccionar con urgencia y dar respuesta a por lo menos el 80% de las alertas generadas por este ojo satelital.

Desde la división de Cambio Climático del PNUMA aseguran que el metano es solo la punta del iceberg. El objetivo a mediano plazo es entrenar a la IA para que procese todo tipo de datos ambientales y ofrezca "fórmulas" directas para combatir otras variantes de la contaminación global.