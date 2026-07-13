Tragedia en Chile: un militar atropelló una feria en Viña del Mar y provocó seis muertes

Seis personas murieron y otras siete resultaron heridas tras ser atropelladas por un cabo de la Armada en una feria de Viña del Mar. El conductor dio negativo en alcoholemia y drogas.

Una tragedia conmociona a Chile luego de que un integrante de la Armada embistiera con su automóvil a una multitud en la Feria Caupolicán, en la ciudad de Viña del Mar. El violento episodio dejó un saldo de seis personas fallecidas y siete heridas, entre ellas dos bebés de ocho meses que se encuentran fuera de peligro.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo, cuando el vehículo ingresó a gran velocidad al predio comercial, atropelló a peatones y destruyó varios puestos de la feria antes de detenerse al impactar contra una parada de colectivos. Cámaras de seguridad registraron la secuencia completa del siniestro, cuyas imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y medios locales.

De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor es un cabo de la Armada de Chile que se encontraba fuera de servicio y manejaba un vehículo particular. Tras el impacto fue reducido por personas que estaban en el lugar y luego detenido por la policía. Los exámenes de alcoholemia y drogas dieron resultado negativo.

Un militar chileno embistió una feria con su auto. Foto: EFE El militar declaró que no recuerda cómo ocurrió el hecho, mientras las autoridades buscan determinar si sufrió un problema de salud o si perdió el control del automóvil por otra causa. La Fiscalía investiga el caso y, por el momento, analiza imputarle el delito de conducción imprudente con resultado de muerte y lesiones.

Las víctimas fatales son tres hombres y tres mujeres mayores de edad. En tanto, los siete heridos fueron trasladados a distintos centros de salud y, según el último parte médico, ninguno presenta riesgo de vida.